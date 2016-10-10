Kiev’e Eurovision makyajı: Yeni sahil yolu, parklar!

Ukrayna’nın ev sahipliği yapacağı 2017 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi başkent Kiev’de belediye kentin çehresini değiştirmek için kolları sıvadı.

Korrespondent dergisi, Kiev Belediyesi’nin Eurovision hazırlıklarına dikkat çekti. Yarışmanın açılışının kent merkezindeki Sofiyskaya Meydanı’nda yapılması, yarışmacıların buraya serilecek kırmızı halıdan geçmesi kararlaştırıldı.

Yarışmanın düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi’nin (MVts) yakınlarındaki Levoberejnaya metro istasyonunun çevresinde ise ciddi bir “temizlik” planlanıyor. Seyyar satıcıların bölgeden uzaklaştırılması, “kiosk” denilen büfelerin kaldırılması, pazarların ve şantiyelerin düzenlenmesi, fuar alanının önündeki meydanda da ciddi tadilat yapılması için harekete geçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kiev Belediyesi İmar Danışmanı Dmitriy Belotserkovets,

“Yasal satıcıları geçici olarak bölgeden uzaklaştıracağız. Kaçak büfeleri ise tamamen kaldıracağız. Turistler döner ve çorap satılan büfelerin yanından geçmemeli”

dedi.

Yetkili, Eurovision’un düzenleneceği semtte inşaat halindeki binaların “görüntü kirliliği” oluşturmaması için dev reklam panolarıyla kapatılmasının, modern umumi tuvaletlerin ve bankların yerleştirilmesinin de planlandığını söyledi.

Eurovision’un düzenleneceği yere yakın olan tarihi Nikolskaya Slobodka bölgesinin ise kentin ana caddesi Kreşatik’e rakip olacak şekilde yeniden düzenleneceği, sahil yolu ve modern dinlenme ve spor alanlarının, tenis kortlarının, bisiklet yolunun, çocuk oyun parklarının, havuzların inşa edileceği, ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağı açıklandı.

Kiev’in merkezindeki belediye binasının önünün de Eurovision için “makyajlanması” gündemde. Binanın önünün halka açık dinlenme alanına çevrilmesi, rahat koltukların ve çocuklar için oyun alanının yerleştirilmesi için hazırlıklara başlandı.

Ukrayna başkentinde Eurovision boyunca Poçtovaya ve Troistskaya meydanlarının “fanzone” olarak kullanılması düşünülüyor.

Şehir merkezinden, yarışmanın düzenleneceği nehrin diğer yakasına düzenli olarak “nehir tramvayı” seferlerinin yapılması da gündemde.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Kiev’de düzenlenecek etkinlik için 455 milyon grivna (yaklaşık 17,7 milyon dolar) harcamasının planlandığını açıklamıştı.

İsveç’in başkenti Stockholm’da yapılan 2016 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’nın temsilcisi Jamala, seslendirdiği “1944” adlı şarkı ile birinciliği kazanmış ve böylece Ukrayna 2017’de organizasyona ev sahipliği yapma hakkını elde etmişti.

Eurovisionun yarı finalleri 16 ve 18 Mayıs, finali 20 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

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