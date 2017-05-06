Burdur’un Gölhisar İlçesi’ndeki Kibyra Antik Kenti’nde ziyaretçi karşılama merkezi yapılacak. 1.5 yılda tamamlanması planlanan merkez yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak.

Gölhisar yakınlarındaki tarihi MÖ 3’üncü yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen Likya, Karya, Pisidya ve Frigya kültür bölgelerinin kesişme noktasındaki Kibyra Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ziyarete açılıyor. 10 yıldır kazı çalışmalarının yürütüldüğü antik kentte ziyaretçiler için karşılama merkezi yapılacak.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, kazıların 10’uncu yılını geride bıraktıklarını ve belirli bir aşamaya geldiklerini söyledi. Kentin artık turizm açısından ziyaret edilebilir, tur şirketlerinin rahatlıkla gelebileceği görselliğe kavuştuğunu anlatan Yrd.Doç.Dr. Özüdoğru, “Bunu taçlandıran da Kibyra’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ‘ören yeri’ vasfı kazanması. Oraya bir tesis yapılacak. Kibyra, biletli ve kontrollü ziyaret edilebilir bir antik kent olacak” dedi.

1.5 YILDA TAMAMLANACAK

Kibyra Antik Kenti’ne yapılacak ve 1.5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan karşılama merkezinin 4 milyon TL’ye mal olacağını aktaran Yrd. Doç. Dr. Özüdoğru, ziyaretçi karşılama merkezinde otopark, sesli rehberlik, kafeterya, hediyelik eşya satış, yöresel el sanatları, çok amaçlı salon, sergileme/kent maketi, sinevizyon salonu, ilk yardım odası, mescit, bebek bakım ve emzirme odasının yer alacağını kaydetti.

KAZI ÇALIŞMALARI HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Bu yıl haziran ayında başlayacak kazı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, “2017 yılında kentteki anıtsal yapılardan agorada (çarşı), nekropol alanında (mezarlık) ve Roma hamamında kazı çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında özellikle kazı çalışmalarımızı tamamladığımız Kibyra’yı arkeoloji ve turizm açısından belirli bir yere taşıyan büyük yapılar olan stadyum ve odeonun (müzik ve konser binası) restorasyon projelerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın nezdinde hazırlama aşamasına geçebildik. Bu çalışmalarımız da devam edecek. Temizlik çalışmalarımız mayıs ayı içerisinde başlayacak. Asıl kazı çalışmalarımıza Ramazan Bayramı’nın hemen sonrasında başlayacağız. Bütçemize göre eylül sonuna kadar kazı çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

‘İKİ BİLİMSEL KİTAP ÇALIŞMAMIZ VAR’

Kibyra Antik Kenti’nde hem kendi tarihi hem de bölgede yakın komşu kentleri ilgilendiren antik Anadolu tarihine etkisi olacak bilgiler edindiklerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Özüdoğru, “Bunları aktaracağımız, 10 yıllık çalışmalarımızı yayınlayacağımız iki bilimsel kitap çalışmamız var. Bu yönüyle de Kibyra sadece turizm açısından değil bilimsel veri olarak da oldukça yeni bilgilerle zengin bir kaynak oldu” dedi.

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