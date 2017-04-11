Kıbrıslı liderler ENOSİS sonrası yeniden bir arada!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, ENOSİS krizi nedeniyle kopan müzakerelerde 2 ay aradan sonra yeniden bir araya geldi.

KKTC’de ENOSİS krizi nedeniyle 16 Şubat’ta kopan müzakereler yaklaşık iki ay aradan sonra dün yeniden başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün bir araya geldi. Ara bölgede yapılan görüşme BM’nin himayesinde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni müzakere döneminde, kimsenin müzakere masasında tek taraflı adımlar atmalarını beklememesi gerektiğini vurgulamış ve Kıbrıs Türk tarafının, son iki yılda çok ciddi adımlar attığını, yolun birlikte yürünmesi halinde sonuç alınabileceğini ifade etmişti. Yeni dönemde BM’ye de önemli görev düştüğünü vurgulayan Akıncı, BM’nin taraflar ve garantörler arasında çok ciddi bir mekik diplomasisi yürütmesi gerektiğini kaydetmiş; hakemlik ve yazılı resmi öneri istemediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son müzakerelerini 9 Şubat’ta yapmış; 10 Şubat’ta Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararı almasıyla süreç zarar görmüştü. Liderler ortaya çıkan tabloyu ele almak için 16 Şubat’ta bir araya gelmiş ve Kıbrıs Türk tarafının alınan kararla ilgili sıkıntılarını aktarıp kararın geri alınmasını istediklerini ifade etmesiyle Anastasiadis, masadan kalkıp kapıyı sertçe vurarak görüşmeden çıkmasıyla çıkan krizle birlikte müzakere masası bozulmuştu. Geçen Cuma günü, Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanacak anma günlerini belirleme yetkisini meclisten eğitim bakanlığına veren yasa tasarısının Rum Meclisi’nde onaylanmasıyla ise, müzakere masasının tekrar kurulmasının yolu açılmıştı.

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