KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna destek vermek için Hatay’a çıkarma yapacak.

Hatay’da ilk önce Valiliğe gidecek olan heyet, daha sonra belirlenen askeri birliği ziyaret edecek, askerlere ‘Kıbrıs Türk halkı sizinle’ mesajı verecek.

Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na açıklamalar yapan Zorlu Töre, “Türk Ordusu, bizim bedenimizdeki canımız. O nedenle, Türkiye’ye Afrin desteği vermek için Hatay’a gideceğiz” dedi. Hatay Valisi Erdal Ata ile görüştüklerini anlatan Töre, “Genelkurmay’dan gidilecek yerlerle ilgili alınacak izin sonrasında, haftaya Hatay’da olacağız. Sayın Erdal Hata, konuya çok duyarlılık gösterdi. Bizleri ağırlamaktan mutlu olacağını ifade etti” dedi.

Afrin operasyonun bölgenin de güvenliği açısından önemli olduğunu kaydeden Töre şöyle devam etti: “Türk Ordusu, Kıbrıs’a da 1974’te barış getirmiştir. Şimdi Afrin’e de bölgeye de barış getirmek için mücadele ediyor. Kıbrıslı Türkler olarak Anavatanımızın her zaman yanındayız. Manevi olarak kahraman Türk Ordusu’na destek vermek istedik. Türkiye’ye bağlılığımızı da tekrardan ortaya koyacağız.”

Töre’ye 5 milletvekili ve mucahit derneklerden temsilciler eşlik edecek. Heyette yer alacak isimlerden biri olan UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da “Toplumsal duyarlılık amacıyla Türk Ordusu’na destek vereceğiz. Afrin’de değiliz ama yüreğimiz Türk Ordusu ile” dedi.