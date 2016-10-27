Kıbrıs müzakereleri masaya yatırılıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs çözüm bulunması hedefiyle sürdürdükleri müzakerelerde yeniden bir araya geldi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı Cumhurbaşkanlığı sarayına dönüşünde görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile İsviçre’de 7-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecekleri toplantının hayati öneme sahip olduğunu ve Kıbrıs için öngördükleri çözüm hedefine götürecek sondan bir önceki aşama olduğunu söyledi.

İsviçre’de olumlu bir sonucun, çok kısa sürede 5’li toplantının gerçekleşmesi anlamına geleceğini kaydeden Akıncı,

Reklam “Burada, toprak dahil, bütün başlıklar masada olacak ve bunlar dönüşümlü olarak ele alınacak. Tamamen gecemiz gündüzümüz bu konulara ayrılacağı için mesafe alma şansımız, politik irade ve kararlılık olduğu sürece daha bir olanaklı hale gelecek” dedi.

“İsviçre’ye gitme kararı teyit edildi”

Akıncı, ağırlıklı olarak İsviçre ile ilgili konuların ve İsviçre’ye gitme kararının teyit edildiği toplantıda, daha önceden düşünülen tarihlerin onaylandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk heyetinin 6 Kasım’da adadan ayrılacağını ve 7-11 Kasım tarihleri arasında İsviçre’de BM gözetiminde 5 günlük çalışma yapacaklarını kaydetti.

“Sondan bir önceki aşama”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,

“Bu toplantının, süreç açısından hayati öneme sahip olduğunu çünkü öngördüğümüz hedefe götürecek sondan bir önceki aşama olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz” dedi.

“Toprak dahil, bütün başlıklar masada olacak”

Akıncı,

“Burada, toprak dahil, bütün başlıklar masada olacak ve bunlar dönüşümlü olarak ele alınacak. Tamamen gecemiz gündüzümüz bu konulara ayrılacağı için mesafe alma şansımız, politik irade ve kararlılık olduğu sürece daha bir olanaklı hale gelecek” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki liderin de birlikte ortaya koyduğu 2016 sonu taahhüdünün yaşam bulabilmesi için İsviçre’nin bir dönüm noktası teşkil edebileceğini söyledi. Akıncı, şöyle devam etti,

“İyi niyetle olumlu düşüncelerle ve artık bu yılların sorununu bir sonuca ulaştırabilmek ve ada halkına, özellikle genç kuşaklara daha iyi bir gelecek sunma adına biz elimizden geleni yapacağız. Bu konuda kararlıyız. İnançlıyız. Tüm gücümüzle bu yönde çalışacağız. Tabi bunun asgari unsurları vardır. Eşitliğimiz, özgürlüğümüz, güvenliğimiz mutlaka güvence altında olmalı. Bunu isterken, sadece kendimiz için değil, diğer toplum için de istiyoruz”

“Varacağımız olumlu sonuçlar bizi son aşamaya götürecek”

Cumhurbaşkanı Akıcı,

“Parametreler belli. İki kesimli, iki toplumlu bir federasyonu kurmak için yeterli malzeme elde var. Bugüne kadar sağladığımız yakınlaşmalar ileriye gitmemiz için gerekli döneleri sunuyor. Varacağımız olumlu sonuçlar bizi son aşamaya götürecek” dedi.

Orada da artık bütün garantör ülkelerin olacağı bir formatta çözümün nihai şeklinin verileceği son durağa taşınacaklarına inandığını kaydeden Akıncı,

“Bütün bunlar için toplam 45 günümüz var. Yani Kasım ayı ve Aralık ayının ilk 2 haftasından söz ediyoruz” şeklinde devam etti.

İsviçre’de olumlu bir sonucun, çok kısa sürede 5’li toplantının gerçekleşmesi anlamına geleceğini kaydeden Akıncı, ucu açık bir süreçten değil, yıl sonu hedefiyle peş peşe gerçekleşmesi muhtemel toplantı ve aşamalardan söz edildiğine vurgu yaptı. Akıncı, İsviçre aşamasından başarıyla geçmeyi sağlamaları halinde daha umutlu bir noktaya ulaşılacağını söyledi.

Akıncı,

”Bunun garantisi yok tabi. Yol kazası her zaman söz konusu olabilir. Bu nedenle temkinli olmakta yarar var. Ancak bu kararı üretmiş olmamız ve İsviçre’ye gidiyor olmamız, pozitif bir gelişmedir. Ancak orada da elbette tarafların bir birini anlayacağı birbirlerinin kaygılarını gözeteceği ve geleceği birlikte inşa edecekleri birbirlerini birer ortak olarak algılayabilmeleri önemli olacak. Kıbrıs’ın yeni mimarisini ancak bu anlayışla kurabileceğiz. Bu umut ve iyi niyetle gideceğiz. Umarım tüm Kıbrıs için, kökeni ne olursa olsun, herkes için iyi ve hayırlı sonuçlarla dönebilelim.”

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