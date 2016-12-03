KEV sanat, yeni sergisiyle Afrika’ya uzandı

KEV (Köksal Eğitim Vakfı) Sanat Galerisi yeni sergisiyle

Afrika’ya uzandı. Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp’in “Tarihte Mozaik Yolcuğu” adlı kişisel sergisi, Pet Holding Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında KEV (Köksal Eğitim Vakfı) Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi, 10 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

Bugüne kadar Uganda’da çeşitli sergilerde yer alan Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp’in 25 eserden oluşan sergisi Türkiye’de ilk defa KEV Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteyl ile açıldı. PET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal ve eşi Besteci Pınar Köksal, ev sahipliğindeki sergi açılış kokteyline Sanatçı – Büyükelçi Sedef Yavuzalp’in dostları, Pet Holding Yönetim Kurulu, KEV Yönetim Kurulu üyeleri, iş ve siyaset dünyasının üst düzey isimleri ile Ankara cemiyet hayatının tanınan simaları katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan KEV Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran, böyle özgün bir sergiye ev sahipliği yapmanın çok anlamlı olduğunu belirtirken, “ Sayın Yavuzalp’e bizi seçtiği ve sergisiyle burslu öğrencilerimize katkı sağladığı için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yaykıran şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçisi Sn. Sedef Yavuzalp’in “Tarihte Mozaik Yolculuğu” adlı sergisine hepiniz hoşgeldiniz.

Bugün KEV olarak çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sedef Hanım’ın eserleri yurtdışında pek çok defa izleyiciyle buluştu, ancak Türkiye’de ilk defa bizde sergileniyor. Sedef Hanım, Dış İşleri görevleri nedeniyle Avrupa’da, Asya’da ve son olarakta Afrika’da uzun yıllar bulunmuştur. Biz de kendisiyle geçtiğimiz yıllarda, Uganda’da yatırım imkanları araştırıken tanışma şansı yakaladık. Uzun yıllar yurtdışında pek çok bölgede faaliyet göstermiş bir firma olarak söylemeliyiz ki, Sedef Hanım ülkemizin çok özel bir temsilcisi. Büyük bir azim ve gayret ile Türk firmalarının başarılı olması için çalışıyor, çabalıyor. Dünyanın farklı bir ucunda onun sayesinde kendimizi yalnız hissetmedik. Ülkemizin girişimcilerinin yanında olduğunu bize hissettirdi. Kendisine teşekkürü boç biliriz. Bu gece kendisine ev sahipliği yapmak bizim için çok anlamlı ve özel.

Sedef Hanım’ın bilgi ve kültür birikimini bu eserlerde izleme şansı yakalabilirsiniz. Kendisi bana sergi öncesi özel bir anlatımla eserlerini tanıttı, ben de sizlere eserleri incelerken notları ile okumanızı önereceğim. Çalışmaların ilham kaynakları, tarih ve gerçekler çok etkileyici.

Sedef Hn’a bizi seçtiği ve sergisiyle burslu öğrencilerimize katkı sağladığı için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz.

Bugün çok enteresan bir istatistik gözüme çarptı. Türkiye’de insanların %96sı opera ve baleye, %80i tiyatroya, %73 konsere, %56 sinemaya gitmemiş…

Biz KEV’de öğrencilerimize eğitim sürelerince maddi destekte bulunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi 4 yıl süresince operaya, baleye, tiyatroya, sanat fuarlarına, konserlere ücretsiz gönderiyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz sertifikalı eğitim programları sunuyor, mentörlük sağlıyoruz. Yaz dönemlerinde staj yapmalarına yardımcı oluyoruz. Yurtdışı Erasmus değişim programı ile gittiklerinde çift burs veriyoruz. Biz istiyoruz ki, bizden burs alan öğrenciler üniversiteyi bitirdiklerinde akranlarından birkaç adım önde olsunlar. Köksal Eğitim Vakfı olarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını güvenle teslim edebileceğimiz bir jenerasyona katkı sağlamaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz ile her geçen yıl çoğalıyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz sene başlattığımız “Öğrenci Velisi” programı kapsamında 2015-2016 Öğretim Yılı’nda bir öğrencimizin tüm eğitim masraflarını karşılayan Sn. Ahmet Kemal Gür Bey’e vakfımız ve öğrencilerimiz adına, sizlerin huzurunda teşekkür plaketini takdim etmek isteriz. “

Sergi sahibi Büyükelçi Yavuzalp ise Türkiye’nin tanıtımına sadece siyasi değil sanat anlamında da destek vermek istediğini söylerken, bu doğrultuda Anadolu uygarlığının motiflerini işlemeye özen gösterdiğini ifade etti.

PET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal, KEV’e katkıları için Sedef Yavuzalp’e teşekkür plaketi verdi. Zeynep Köksal Yaykıran da KEV Öğrenci Velisi programı dahilinde bir yıllık öğrenci bursunu karşılayanlara teşekkür plaketi takdim etti.

Sanatçı – Büyükelçi Sedef Yavuzalp, resimlerinde dünyanın çeşitli medeniyetlerine ait bazı antik mozaik eserleri akrilik teknikle yorumluyor. Eserlerinde özellikle Anadolu medeniyetleri, Doğu Afrika temaları ve 15. yüzyıl Ugandasının efsanelerine hayat veriyor.

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