DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Adnan Keskin hakkında, 7 ay önceki bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Adliyeye giderek savcıya ifade veren Keskin, konuşmasında, Cumhurbaşkanı’yla ilgili olumsuz bir değerlendirme olmadığını söyledi.

CHP’li Adnan Keskin hakkında, geçen yıl 9 Eylül’de, CHP’nin Denizli Merkezefendi İlçe Başkanlığı’nın çalışma ofisinin açılışı sırasında yaptığı bir konuşma nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Keskin, bu sabah adliyeye giderek, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadri Özüer’e ifade verdi. CHP İl Başkanı Teoman Sancar, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, avukatı ve bazı partililerle birlikte adliyeye gelen Keskin, Savcı Özüer’e yaklaşık 20 dakikada ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Adliye çıkışı açıklama yapan Keskin, geçen yıl 9 Eylül tarihinde CHP Merkezefendi İlçe Teşkilatı’nın çalışma ofisinin açılışında yaptığı konuşmanın bazı cümlelerinin yanlış yorumlandığını belirterek şöyle dedi:

“Dört sayfa tutan konuşmamın içeriğinde yalnız birinci sayfada sayın Cumhurbaşkanı’yla ilgili bir değerlendirme var. O değerlendirmeyi yaparken de Cumhurbaşkanı’na saygının gereği, kendisinden ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ olarak bahsetmişim, değinmişim. Diğer bölümlerde sayın Cumhurbaşkanı’yla ilgili en küçük bir değerlendirme yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın diğer sayfalarda ismi ve sıfatı da geçmemektedir.”

‘OLUMSUZ DEĞERLENDİRME YOK’

Cumhurbaşkanı’yla ilgili konuşmasında olumsuz bir değerlendirme olmadığını söyleyen Keskin şöyle devam etti:

“Ama herhalde emniyet tarafından, yapılan konuşmalar sayın Cumhurbaşkanı’na aitmiş gibi değerlendirilmiş. Halbuki bu tamamıyla niyet okumaya yönelik bir değerlendirme. Hiçbir bölümde sayın Cumhurbaşkanı’nın ne isminden ne de sıfatından bahsediliyor. Yaptığım konuşma sistemin işleyişine, yaşanan olgulara, Türkiye’nin o günlerde içinde bulunduğu siyasal tartışmalara ve demokrasiye ters düşen uygulamalar yöneliktir. Bütün bu değerlendirmeleri yaparken de sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yoktur. Ben bütün seçilmişlere olduğu gibi seçilmiş olan sayın Cumhurbaşkanı’na da saygı içerisinde davrandığımı ifade ettim. Dolayısıyla böyle bir yoruma sebep olduğu için üzgünüm. Bir sürü insanı rahatsız edecek tablo ortaya çıktı. Savcılık önümüzdeki günlerde değerlendirmesini yapacaktır.”

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