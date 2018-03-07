İnsanları kadın ve erkek diye ikiye ayıranları anlamama imkân yok…

Vahşi hayvan gözüyle baktığımız birçok canlı türü, eğer dişilerin yetenekleri olmasaydı, çoktan tarihe karışmış olurdu…

Örneğin aslanlar…

Avlanmayı bilmeyen erkek aslanlar daha haşmetli ve tabir yerindeyse daha güzel olur… İçlerinden en güçlü olanı sürünün başına geçer ve ihtiyarladığında dövülüp öldürülmez, ama sürüden kovulur…

Dişi aslanlar için erkeklerin tek önemi, günde yüzlerce kez çiftleşebilmeleridir… Böylece aslanların soyu tükenmeyecektir… Bu nedenle avlanırlar ve erkekleri beslerler…

Süreden kovulan yaşlı erkek aslanların sonu ise çok kötüdür…

Avlanamadığı için önce aç kalır, sonra da çakallara yem olur…

Dişi/erkek ilişkisinin insanlarınkinden çok farklı olduğu aslanlardan söz etmemin bir sebebi var elbette ki… Çünkü aslanlar hakkında bildiklerimi. Güney Afrika’daki bir Aslan Çitliğini gezerken öğrendim… Bundan sonra yazacaklarım ise insanların tarihini okuyarak öğrendiklerim olacak…

İlk insan topluluklarının kadın egemen olduğunu biliyoruz… Zaman içinde meydana gelen değişimi ise uygarlaşmaya bağlayanlar çoğunlukta… Sadece erkeklerin fiziki gücünün artmasına bağlı bu durum hâlbuki…

Ama bu uygarlığın(!) giderek kadının bir köle, bir cinsel obje, hem sevilecek hem dövülecek biri haline dönüştürülmesini izah ekmek mümkün değil…

Hele söz konusu Türkler olunca…

Kurtuluş Savaşı’nda kadın/erkek ayırımı yapmadan birlikte savaşanlardı onlar…

…Ve savaş Cumhuriyet gibi bir mutlu sonra bitince, kadınlar kadın olmanın ne kadar keyifli bir şey olabileceğini gördüler…

Türkiye Cumhuriyeti, kendini uygar gören birçok batılı ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi…

Doğaldır ki, beyinleri bu değişiklikleri kabul edecek kadar gelişmemişler de vardı arada… Bunlar din sömürüsüyle yaşamayı sürdürmek isteyenlerin eline verilmiş silah gibiydiler… Üstelik uğradıkları yenilgiyi hazmedememiş olan emperyalist ülkeler de onlara gaz veriyordu…

1980 sonrasında, korkunç bir geri gidiş başlamıştı Türkiye’de… Her yandan tarikatlar, şeyhler, hocalar fışkırıyordu… Kadınların gülmesi, giysileri hatta bir erkekle bir kadının asansöre birlikte binmesiyle ilgili fetvalar verilmeye başlanmıştı…

Bu yazının başlığında “Keşke Her Gün 8 Mart Olsa” denmesinin bir nedeni var elbette ki…

Eğer Atatürk dirilir ve özenle kurduğu Cumhuriyet’te kadınların bugün düştüğü durumu görürse, eminim ilk tepkisi böyle olacak…