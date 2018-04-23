Nerde o eski günler, nerde eski oyunlar

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

Seksek, misket, dokuztaş, geçmişte kaldı onlar

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

Katlardım boş bir kağıt, uçak yapıp atardım

Gökteki uçurtmamın, kuyruğundan tutardım

Saklambaç oyununda, ebe olup yatardım

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

Kağıttan kayık yapar, derede yüzdürürdüm

Her gün çamur içinde, annemi bezdirirdim

Sapanımla taş atıp, komşuyu kızdırırdım

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

’Aldım verdim ben seni, yendim’ diye sayardım

Takımıma hep güçlü, çocukları koyardım

Kışın naylon poşetle, dik yamaçtan kayardım

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

Ağaçtan elmaları, aşırırken gülerdim

Pabucumun ucunu, topa vurup delerdim

Kazağımın koluna, burnumu çok silerdim

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

Zaman hayallerimi, öğütüp tek tek yerken

’Göz yumup, açmak’ kadar, yıllar geçiyor erken

Daha oynamadığım , nice oyunlar varken

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.ŞAİR ASİYE ALEV AKBOĞA(“Oxford Üniversitesi – 2012 Uluslararası alanda Müzik ve Şiirde Portreler yıllığında şiirleri yer aldı.)