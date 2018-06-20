Fransa’da son Cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağın adayı Francois Fillon’du.

Pek alışık olunmayan vaatlerle çıkmıştı seçim meydanlarına.

Örneğin şöyle diyordu:

“Halen 62 olan emeklilik yaşı çok düşük… İnsan ömrü uzadı. Dolayısıyla emeklilik yaşını 65’e çıkartacağım… Böylece sosyal güvenlik sistemi rahatlar…”

”Bir diğer vaadinde ise şu ifadeler dikkat çekiyordu:

“Haftada 35 saat çalışma süresini az buluyorum… Bu süreyi uzatıp makul bir noktaya getirmek gerekir… Seçildiğim takdirde ilk yapacağım işlerden biri de bu olacak…”

Şu vaat de Fillon’a aitti:

“Kamu personeli sayısında büyük şişkinlik var… Bunu aşağıya çekmek zorunlu oldu. Kamudan 500 bin kişiyi çıkarmayı hedefliyorum…”

Ve bir diğer vaadi de şöyleydi:

“Gelir gider dengesini sağlamak amacıyla bütçede 100 milyar Euro’luk bir düşüş yapmayı öngörüyorum… Amacım Fransa’yı değiştirmek, bugünkünden daha yaşanır bir ülke haline getirmek…”

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İlginç değil mi?

24 Haziran’da yapılacak seçim için seslendirilen vaatlerle karşılaştırınca şaşırmamak mümkün değil bunlara.

Bizim adaylar hesapsız kitapsız vaatler yapmada birbirleriyle yarışıyorlar.

Seçim kampanyası “siyasi ulufe dağıtma şenlikleri”ne dönüştü adeta.

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Son bir not:

Fillon, seçimi kazanamadı, hatta bugünkü cumhurbaşkanı Macron karşısında ikinci turda yarışma hakkını bile elde edemedi.

Ama olsun!

Doğruları söyleyen saygın bir siyasetçi olarak hafızalarda yer aldı.

Keşke bizde de Fillon gibi adaylar olsaydı.