Kesinlikle kaçak sigara satın almayın

PKK’ya destek sağlamayın

Sokaklarda caddelerde alış veriş önlerinde giderek artan şekilde kaçak sigaralar satılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı ise sık sık koliler dolusu kaçak PKK sigaralarına el koyuyor. Ancak ucuz olduğu için alınan kaçak sigara girişi sürüyor.

PKK terör örgütü her gün askerimize, polisimize saldırıyor, şehitler gaziler veriyoruz.

Canlı bombaları, bomba yüklü araçları, yıllara menfezlere tuzakladığı patlayıcıları kullanarak sivil asker polis demeden, yaşlı, genç, kadın çocuk demeden insanlarımızı öldürüyor.

Terörle mücadeleyi sadece güvenlik kuvvetlerimize bırakmamalıyız.

PKK’nın parasal kaynaklarını kesmek için bizlere de büyük görevler düşüyor.

Birincisi kesinlikle kaçak sigara satın almamalıyız.

Sigara elbette sağlığa zararlı ama hangi tütünden yapıldığı belli olmayan içine hangi zararlı kimyasalların katıldığı belli olmadan kaçak yollarla üretilen bu sigaralar normal sigaralardan çok daha fazla sağlığa zararlıdır.

Sağlık elbette çok önemli ama PKK’nın milyonlarca paket sigaradan elde ettiği kar yani topladığı para ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde ile yapımında kullanılan ürünleri satın aldığını bilmeliyiz.

İkincisi çocuklarımızı ve gençlerimizi sıkı denetime alarak bu uyuşturucu zehrinden korumalı ve paraların da PKK’ya gitmesini engellemeliyiz.

Değerli okurlarım.

Biz Türk vatandaşları olarak çok iyi biliyorum ki her şehidimizin arkasından gözyaşı döküyoruz. İçimiz yanıyor, kahroluyoruz.

Ülkemizi PKK teröründen kurtarmak için can veren şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifa ve sağlıklı uzun yaşam diliyorum.

Gelin bu büyük mücadelede güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olalım. Kaçak sigaraları asla satın almayalım, çocuk ve gençlerimizi uyuşturucu batağından kurtaralım.

Gerek kaçak sigara gerek uyuşturucu satanları gördüğünüzde lütfen 155 polis imdat telefonuna haber verin vatandaşlık görevinizi eksiksiz yerine getirin.

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