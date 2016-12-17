Keşan, hava kirliliğinden kurtulamadı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından ilçede hava kirliliğinin önlenmesi için 5 bin 600 ve üzeri kalorideki ithal kömürün yakılması yönündeki kararın, İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 1 yıl ertelenmesi kararı üzerine Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan davada yürütmeyi durdurma ve iptal istemi reddedildi.

Türkiye’nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne’nin Keşan İlçesi’nde hava kirliliğinin önlenmesi için 5 bin 600 ve üzeri kalorideki, en fazla yüzde 1.6 kükürt oranına sahip ithal kömürün yakılması yönünde 12 Nisan 2016 tarihinde alınan karar, İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yoksullara dağıtılacak yerli kömürün belirlenen kriterlere uymadığı gerekçe gösterilerek, 1 yıl ertelendi. Yeni karar doğrultusunda daha önce kalitesiz bulunan 4000 kalorili, kükürt oranı yüksek yaklaşık 6 bin ton yerli kömür, Keşan’da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

MAHKEME, YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİNİ REDDETTİ

Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun yeni kararıyla ilgili geçen Ekim ayında Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Edirne idari Mahkemesi, ‘idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının oluşmadığı’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Necmettin Baygül, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne kararı itiraz edeceklerini bildirdi.

HAVA KALİTESİ ‘HASSAS’ VE ‘KÖTÜ’ SEVİYEDE

Türkiye’de havası en kirli şehirlerden biri olan Keşan’da, kirliliğin azaltılması için alınan önlemler de yeterli olmadı. İthal kömür kullanılması, yakıcı ve apartman yöneticilerine eğitim verilmesi, yakım saatlerinin belirlenmesi, yakılan kömür ve kazanların sık sık denetlenmesine rağmen hava kirliliğinde önemli bir düşüş olmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonları’nın ölçümlerine göre Keşan’daki veriler havaların soğumasıyla özellikle akşam saatlerinde ‘hassas’ ve ‘kötü’ seviyede tespit edildi. Kentte solunum yollarına bağlı hastalıklar artış gösterirken, vatandaşlar bazen kirli hava nedeniyle nefes almakta bile güçlük çekiyor. GAZDAŞ’ın şehirdeki altyapı çalışmaları sürerken, doğalgaz kullanımına önümüzdeki yıl kış aylarında geçilmesi planlanıyor.

KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Paramotor Pilotu Yılmaz Özkaya, kentte yaşanan kirliliği havadan görüntüledi. Şehir üzerinde uçuş yapan Özkaya, gün batımına yakın kalorifer kazanı ve sobaların yakılmasıyla bacalardan çıkan duman nedeniyle oluşan duman tabakasını görüntüledi.

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