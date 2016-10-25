Kerry, Lavrov’a Halep’teki operasyonları şikayet etti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sırasında Suriye ordusunun Halep’teki hava ve kara operasyonları konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kerry ve Lavrov yaptığı görüşme sırasında Halep’teki durumu ele aldılar. Kerry, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejiminin Halep’teki havadan açtığı ateş ve kara operasyonlarının yeniden başlamasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi” denildi.

Ayrıca, Kerry ve Lavrov Suriye krizinin çok taraflı görüşülmesinin ve istikrarlı ateşkesin sağlanması için çözüm arayışına başlanmasının önemine değindiler.

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