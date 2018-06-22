İyi Partili Kerpişçi: Meslek lisesi mezunları kısa dönem askerlik yapabilmeli. Kerpişçi, “Yeni mezun istihdamını teşvik edeceğiz. Kamu kurumlarında yeni mezun istihdamını zorunlu hale getireceğiz” dedi…

İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Mustafa Kerpişçi, “Mesleki eğitimi teşvik edeceğiz. Meslek liselerinden mezun gençlere kısa dönem askerlik imkanı sağlayacağız” dedi.

Kerpişçi: Meslek Lisesi mezunlarına kısa dönem askerlik yapacak dedi. Seçim çalışmaları boyunca gençlerle yaptığı görüşmelerden çıkardığı sonuçları değerlendirrerek şunları söyledi:

YENİ MEZUN İSTİHDAMINI TEŞVİK EDECEĞİZ

Yeni mezun ishdamını teşvik edeceğiz. Kamu kurumlarında yeni mezun ishdamını zorunlu hale getireceğiz.

GENÇLERE ÖZGÜR TELEFON KARTI VERECEĞİZ

“Özgür Kart” ile 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz.

Gençlerin Türkiye’nin tüm illerinde toplu taşıma araçlarından aynı kartı kullanarak indirimli bir şekilde faydalanması sağlayacağız. Özgür kart ile gençlerimiz; sinema, tiyatro, bale, opera ve konserlerde %25 indirim hakkına sahip olacak.

ULUSAL GENÇLİK FONU KURACAĞIZ

Ulusal ve uluslararası fonlarla beslenen bir gençlik fonu kuracağız. Bu fon ile başarı yeterliliği sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişimi programları, yurt dışı staj programları ve mesleki uygulama eğitimlerinden ücretsiz faydalanmasını sağlayacağız.

SINAV ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ

Öğrencilik statüsü devam eden gençlerimizden hiçbir sınav için harç ücreti almayacağız.

GENÇ ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİ

Genç çiftçileri teşvik edeceğiz. Gençlerin tarım sektöründe, yüksek katma değerli tarımsal üreme özendirilmesi için girişim esaslı hibe desteklerini yeniden düzenleyeceğiz. Hazine arazilerini gençlere tahsis edeceğiz.

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA KARARLI MÜCADELE

İşsizlik sebebiyle gençlerimizin içine düştüğü psikolojik boşluk ve uyuşturucu batağına karşı çok kararlı bir mücadele vereceğiz.

İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Mustafa Kerpişçi, “Mesleki eğitimi teşvik edeceğiz. Meslek liselerinden mezun gençlere kısa dönem askerlik imkanı sağlayacağız” dedi ve gençlerin İYİ Partiye oy vermeleri çağrısı yaptı.