Kermesteki satışlar sokak hayvanları için yapıldı

MUĞLA’nın Datça ilçesinde Hayvanları Sevenler Derneği tarafından sokak hayvanları yararına gerçekleştirilen kermese, yüzlerce hayvansever katıldı.

Datça Hayvanları Sevenler Derneği tarafından limanda gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir ile hayvan barınağındaki sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanacak. Evlerinde yaptıkları pasta ve çörekler başta olmak üzere, ev ve giyim eşyaları ile süs ve çeşitli takı malzemelerini açtıkları tezgahlarda satışa sunan hayvanseverler, sokak hayvanlarına yardım toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Bu yıl ‘Noel Pazarı’ adı altında düzenlenen kermese, Datça’da yaşayan İngiliz ve Almanlar büyük ilgi gösterdi. Noel Pazarı’nda, sokak hayvanları yararına stant açarak evinden getirdiği çeşitli eşyaları satışa çıkaran 53 yaşındaki Özgül Tuzcu, “Bu tezgahtan elde edilen gelirin tamamı hayvan barınağına bağışlanacak. Datça’da yaşayan yabancılar, hayvan barınağı için gönüllü olarak çalışıyor. Ben de hiç olmazsa, yılda iki kez düzenlenen bu kermeslere katılıp, küçük de olsa katkıda bulunmayı arzuluyorum. Datça’da, belediyeye ait bir hayvan barınağı bulunmuyor. Belediye, aşılama ve kısırlaştırmaya parasal destek veriyor ama, derneğe ait barınaktaki tüm hizmetler gönüllüler tarafından yürütülüyor. O nedenle ne kadar destek olsak azdır”

diye konuştu.

Emekli bankacı 52 yaşındaki Ayşegül Erzincanlıoğlu ise Datça’daki sokak hayvanlarının diğer şehirlere göre nispeten şanslı olduklarını belirterek, “Çünkü burada onları seven insanlar var. Biz de elimizden geldiğince, sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

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