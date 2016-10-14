Kermesin geliri üniversiteli kız öğrencilere

MUĞLA’nın Datça İlçesi’nde, Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından üniversiteli kız öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından Atatürk Caddesi’ndeki bir işyerinde, üniversiteli kız öğrenciler yararına kermes açıldı. Datça esnafından bağış olarak toplanan ve yardımseverlerin evlerinden getirdikleri yeni ve ikinci el eşyaların yanı sıra; kitap, süs eşyaları, takılar ile kek, pasta, poğaça gibi yiyecekler kermeste satışa sunuldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Datça Şube Başkanı Neşin Balkan, yılda iki kez kermes düzenlendiklerini hatırlatarak, “Kermeslerden elde edilen gelirin tamamı kız öğrencilere eğitim bursu olarak aktarılıyor. Bu yıl, çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 23 kız öğrenciye, 9 ay süreyle aylık 150 TL eğitim bursu verdik. Bizler, kadın erkek eşitliği olmayan, kadınlar aleyhine cinsiyet ayrımcılığı yapılan ülkeler listesinin ön sıralarında yer alan bir ülkenin kadınları olarak, genç kızların eğitimi için elimizi taşın altına koyduk” dedi. Cumhuriyet Kadınları olarak Datça’da 8 yıldan beri çeşitli üniversitelerde okuyan kız öğrencilerin eğitimleri için çaba harcadıklarını söyleyen Balkan, “Gelinen noktadan memnunuz. Halen 23 öğrenci burslarımızdan yararlanıyor. Ancak bu sayı yeterli değil. Daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıllarda burs miktarını artırmak istiyoruz. Kermesten elde edilecek gelir ile bu sayının daha da artacağını umut ediyorum. Bu amaçla yıl içinde düzenlediğimiz kermeslerimize ilgi gösteren Datçalılara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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