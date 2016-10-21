Kerkük’teki kamu binalarına saldırıldı

Musul operasyonunun beşinci gününde sabah saatlerinde Kerkük’teki kamu binalarına bir saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Rudaw, bu gelişmeyi “IŞİD kamu binalarına saldırdı!” sözleriyle duyurdu.

Rudaw, Kerkük’te olup bitenleri aktardığı haberinde “IŞİD örgütü bu sabah Kerkük’te kamu binalarına eşzamanlı saldırdı düzenledi. Rudaw muhabiri, IŞİD mensuplarının bu sabah saat 03.30 sırasında valilik ve eğitim müdürlüğü ve polis merkezine saldırdığını aktardı” dedi.

Örgüt mensuplarının Tısin ve 1 Haziran mahallelerinde de karakol binalarına saldırdığını belirten Rudaw, “2 IŞİD’li canlı bomba Kerkük Polis Müdürlüğü’ne girdi. Ancak valilik binasına yapılan saldırı püskürtüldü” dedi

Kentte 3 bombalı aracın infilak ettirildiği, ölü ve yaralı sayısı hakkında ise bilgi edinilemediği belirtilirken Rûdaw’a konuşan Kerkük İlçeler ve Nahiyeler Polis Müdürü Tuğgeneral Serhad Kadir, 6 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “IŞİD’liler kent içinden destek aldı” şeklinde konuştu.

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