31 Temmuz 1932 yılında; Türkiye Güzeli Keriman Halis, Belçika’da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.

Keriman Halis Ece Tamer 16 Şubat 1913 tarihinde İstanbul’da doğdu. Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve Miss Turkey olarak bilinen organizasyonun 1932 yılındaki birincisi seçilmiştir. Daha sonra 86 yıl önce bugün, Türkiye’yi temsilen Belçika’nın Spa kentinde 28 ülkenin katılımıyla yapılan asıl adı “International Pageant of Pulchritude” olan Uluslararası Güzellik ve Zarafet Yarışmasın’da ‘Dünya Güzellik Kraliçesi’ seçildi.

“TÜRK BAYRAĞI OLMADAN ASLA”

Otelin önünde toplanmış binlerce kişinin kendi ismini haykırdığını duyuyor, gözlerinden akan yaşlara engel olamıyordu. Babası Tevfik Halis Bey, kızının saçlarını okşarken “Toparla kendini, bunca insan seni görmek için gelmiş. Balkona çıkıp onları selamlaman gerekiyor” dedi.

Kraliçe: “Yapamam baba, Türk bayrağı olmadan asla çıkmam oraya” dedi. Aşağıdaki kalabalığın sesinden çok, kulaklarında hala birkaç saat önce ayrıldığı salondaki iki bin kişinin ayağa kalkıp haykırdığı şu cümleler yankılanıyordu: “Vive la Mustafa Kemal”, “Vive la Miss Turquie” (“Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Türk Güzeli”)

Kraliçenin ısrarı üzerine otel yöneticileri tarafından hemen kırmızı atlas bir kumaş bulunup beyaz yastık kılıflarından kesilen ay yıldız atlasın üzerine dikildi. Keriman Halis o bayrakla balkona çıktı ve halkı selamladı.

ATA’dan “ECE” ÜNVANI!

Atatürk, Keriman Halis’e çektiği kutlama telgrafında kendisine kraliçe anlamına gelen ‘Ece’ unvanını verir; 1934’te çıkan Soyadı Kanunu ile Keriman Halis ‘Ece’ soyadını alır. Mustafa Kemal Atatürk, Keriman Halis güzellik kraliçesi seçildikten sonra şu mesajı yayımlamıştır: “Türk ırkının soylu güzelliğinin daima korunduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz . Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder . İftihar ettiğimiz tabii güzelliğinizi, fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık bir olgunlaşmanın gerçekleşmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır”

Keriman Halis o günü anlatıyor

Belçika’nın Spa kentinden dönen Sirkeci Garı’nda coşkuyla karşılanan ‘Dünya Güzellik Kraliçesi’ üç gün içinde 30 bin tebrik telgrafı aldı. Keriman Halis o günü şöyle anlatıyor: “En sonunda ben ve Almanya güzeli kaldık. Kırmızı bir tuvalet giymiş, yakasına da beyaz kurdele takmıştım. Jüri başkanı elindeki zarfı açtı. Heyecandan bayılabilirdim. Ve bütün tiyatro salonu, ‘Yaşasın Miss Turkey!’ sesleriyle inledi.” Bu dönemin güzellik yarışmalarının değişmez jüri üyesi Peyami Safa Cumhuriyet Gazetesindeki köşe yazısında şunları kaleme almıştır: “Keriman Halis’in tüm dünyaya ispat ettiği şey, yalnız ferdi bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız ‘insan yumurtlamaya’ yarar, acayip bir kümes hayvanı zannedilen Türk kadını ile bugünün beynelmilel hareketlerine karışan, zeki ve cevval bakışlı Türk kızının farkını meydana çıkardı. Bu olay Türkiye’nin geçirdiği inkılap hakkında yazılmış ve yazılacak kitaplardan ziyade fikir vermek kudretini haizdir”

İLK DÜNYA GÜZELİMİZ ÖLDÜ!

Hakkında çok yazılıp, çok şeyler söylenen 99 yaşındaki Keriman Halis, İstanbul Bebek’te kızıyla yaşıyordu. Dünya Güzeli, 28 Ocak 2012 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Keriman Halis 30 Ocak 2012 tarihinde İstanbul’da toprağa verildi.

DÖNEME DAMGA VURAN HATIRA

Hâlid Turhan Bey, hatıralarında Keriman Halis Ece’nin dünya güzeli seçilmesinin perde arkasını şu şekilde anlatı: “Yarışma gününde jürinin önünden kızlar birer birer geçip giyimleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri salona geçip puan değerlendirmesi yapmak istedi. Başkan kürsüye geçerek şöyle konuştu:

“Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa’nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa bitirmiştir. Bir zamanlar sokağı bile pencere arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman, mayo ile aramızdadır. Bu kızı, zaferimizin tacı kabul edeceğiz, onu kraliçe seçeceğiz” demişti.

ARKASINDA SORULARI BIRAKTI

Kraliçe, seçildiği güne dair yaptığı açıklamada; üzerinde kırmızı bir elbise, yakasında beyaz bir kurdele olduğunu belirtmişti. O günlere dair olan fotoğraf ve görüntü kayıtlarında da elbisesiyle sahneye çıktığı görülmektedir. Halit Turhan Bey’in kim olduğuna dair pek fazla bilginin olmaması kafalarda başka bir soru işareti? Ayırca Kraliçe hayattayken bunları duydu mu, duyduysa neden cevap vermedi? O tarihten sonra, Cumhuriyet gazetesinin ilkini 1929 yılında düzenlediği ve her yıl tekrarladığı güzellik yarışmalarına 1933’te son verildi. 1951 yılına kadar Türkiye’de hiçbir resmi ve gayrı resmi kuruluş tarafından güzellik yarışması düzenlenmemesinin sebebi gerçekten bu olay mıydı? Böyle bir konuşmanın yapılıp yapılmadığı, Keriman Halis’e jüri tarafından bu yönde sözlerin söylenip söylenmediği konusunda sadece Keriman Halis değil, dönemin ilgili aktörlerinden de bir cevap gelmedi.