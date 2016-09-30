Kepçe kulak ameliyatı her yaşta yapılabilir

Egepol Hastanesi Kulak Burun Boğuz Uzmanı Doktor Mustafa Kertmen, her 20 çocuktan birinde görülen kepçe kulak rahatsızlığının çocukların sosyal sorunlar yaşamasına neden olabileceğini ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Kepçe kulağa sahip çocukların özellikle küçük yaşlarda arkadaşları tarafından psikolojik baskı altına alınabildiğini kaydeden Dr. Kertmen, erken dönemde yapılacak bir kepçe kulak ameliyatının (otoplasti) kişinin psikolojik savaşlar vermesini engelleyeceğini belirtti. Kepçe kulak deformitesinin genetik nedenlerle ortaya çıktığı bilgisini veren Dr. Mustafa Kertmen,
“Bu ameliyatın kulak gelişiminin tamamlanmaya başladığı 4-6 yaş aralığında yapılması ideal olarak önerilmektedir. Bunun yanında kıkırdak sertleşmesi tam gerçekleşmediği için ameliyatın uzun dönem başarısı da daha yüksek olmaktadır. Genellikle en sık görülen problem, kepçenin kıvrımının oluşumundaki yetersizlik olduğu için problem bu dönemde daha basit bir şekilde düzeltilebilmektedir. Ancak elbetteki bu ameliyat için bir yaş sınırı yoktur ve her yaşta başarıyla yapılabilmektedir. Sadece ameliyat tekniğini doğru seçmek gerekir”
dedi.
KULAK DOĞAL ŞEKLİNE KAVUŞUYOR
Kepçe kulak ameliyatının çocuklarda genel anesteziyle yapıldığını ifade eden KBB Uzmanı Dr. Mustafa Kertmen, büyük çocuklar veya erişkinlerde ise sakinleştiriciler ve lokal anesteziyle yapılmakla beraber genel anestezinin de kullanıldığını söyledi. Klasik teknikle kepçe kulak ameliyatının 1 saat sürdüğünü dile getiren Dr. Kertmen şöyle devam etti:
“Kesi, kulak arkasında yapılarak kıkırdaklar şekillendirilir ve kaliteli sütür materyalleriyle istenilen estetik açıdan doğru pozisyonda kalmaları sağlanır. Otoplasti ameliyatı esnasında uygulanan rafine ve değişik teknikler sayesinde kulak kıvrımları doğal şekile sahip olur. Kulak arkasındaki kesi, kendiliğinden eriyen sütür materyalleriyle estetik gizli dikiş şeklinde kapatılır. Dolayısıyla ameliyat sonrasında dikiş alınması gerekmez”
dedi.