Kepçe kulak ameliyatı her yaşta yapılabilir

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Kepçe kulağa sahip çocukların özellikle küçük yaşlarda arkadaşları tarafından psikolojik baskı altına alınabildiğini kaydeden Dr. Kertmen, erken dönemde yapılacak bir kepçe kulak ameliyatının (otoplasti) kişinin psikolojik savaşlar vermesini engelleyeceğini belirtti. Kepçe kulak deformitesinin genetik nedenlerle ortaya çıktığı bilgisini veren Dr. Mustafa Kertmen,

“Bu ameliyatın kulak gelişiminin tamamlanmaya başladığı 4-6 yaş aralığında yapılması ideal olarak önerilmektedir. Bunun yanında kıkırdak sertleşmesi tam gerçekleşmediği için ameliyatın uzun dönem başarısı da daha yüksek olmaktadır. Genellikle en sık görülen problem, kepçenin kıvrımının oluşumundaki yetersizlik olduğu için problem bu dönemde daha basit bir şekilde düzeltilebilmektedir. Ancak elbetteki bu ameliyat için bir yaş sınırı yoktur ve her yaşta başarıyla yapılabilmektedir. Sadece ameliyat tekniğini doğru seçmek gerekir”