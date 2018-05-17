Kenya’da, kaçak avcılıkla mücadelede müebbet hapis ve büyük para cezalarının yetersiz kalmasıyla, avlanırken yakalanan kaçak avcıların idama mahkum edileceği İndependent gazetesi tarafından duyuruldu.

İdam cezası henüz yasalaşmadı ancak gazeteye göre, teklif “hızlıca” onaylanacak. Uluslararası Af Örgütü ise, bu kararın ülkede idam cezasının kaldırılması konusundaki çalışmalarını terk etmek anlamına gelebileceğini duyurdu.

Kenya Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Bakanı Najib Balala, Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, yakalanan avcılara müebbet hapis ya da 200 bin dolar para cezası verildiğini söyledi ancak bu cezaların kaçak avcılıkla mücadele konusunda istenen etkiyi yaratmadığını belirtti. Kenya’da yeni yasalar ve yaptırımların etkisiyle kaçak gergedan avcılığı beş yılda yüzde 85 azalırken, kaçak fil acvılığı da yüzde 78 azaldı.

Kaçak avcılar için yasalaşması planlanan idam cezası ise farklı tepkiler çekti. Bazı taraflar idam cezasının avcılara değil, avcıların liderlerine verilmesi gerektiğini savunurken bazı taraflar ise, idam cezasının doğası itibarıyla vahşice olduğunu savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz yıl New York’da yaptığı bir konuşmada, “İdam cezasının 21. yüzyılda yeri yok” demişti.

İdam cezasının savunanlar ise, bu cezanın hayvanları korumak adına bir zorunluluk olduğunu iddia ediyorlar.