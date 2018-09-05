KENTLERİ AYILTMAK!

Mahalli seçimler geldi çattı…

Bu seçim sürecinde “kentlerimizi” konuşabilecek miyiz bilmiyorum!

Zira memleketi idare edenler, konuşması gerekenlerin yerine, konuşmaması gerekenleri koyduğu için hiçbir derdimizi konuşamıyor, bundan dolayı da derdimize derman bulamıyoruz…

Bu durumu bile bile bugün “kentlerimiz” üzerine bir iki kelam edeceğim!

Olur ki okuyan olur…

Kentler; ulaşımdan doğaya, peyzajdan alt yapıya, mimariden planlamaya, temizlikten korumaya, sanattan kültüre, turizmden üretime, vizyondan projelere, kadrodan katılımcılığa, teknolojiden bilime, velhasıl her konuda insan anatomisine ve ruhuna uygun kurgulanırsa ona gerçek manada kent denir!

Ne demek istiyorum:

İnsanın akciğeri varsa, kentin akciğerleri olmalı…

İnsanın kan dolaşımını sağlayan damarları varsa, kentin ulaşımını sağlayan yolları olmalı…

İnsanın tükettiklerini tahliye ettiği bağırsakları varsa, kentin alt yapısı olmalı…

İnsanın beyni varsa, kentin beyni olmalı…

İnsanın sindirim sistemi varsa, kentin sindirim sistemi olmalı…

İnsanın midesi, ağzı, kulağı, gözü, burnu, eli ayağı varsa, kentinde midesi, ağzı, kulağı, gözü, burnu, eli ayağı olmalı…

İnsanın kalbi varsa, kentinde kalbi olmalı…

Vs.

Umarım meramımı anlatabildim…

Kenti insan metaforunun üzerinden tanımlamaya çalıştım. Zira kentler başta insan olmak üzere canlılar için ve insanlar tarafından kurulur…

Mevcut “kentlerimizin” pürmelâlini insan metaforu üzerinden karikatürize edecek olursak;

Bizim “kentlerimiz” zil zurna, kendini kayıp etmiş, sarhoş bir insanın yatık, çökük halini anımsatıyor!

Nefes alamıyor hırlıyor,

Ağzı yüzü salya sümük,

Beyin devre dışı,

Kolu nerde, ayağı nerde, başı nerde belli değil,

Üstü başı kusmuk içinde,

Adım atacak mecali kalmamış,

Gözlerinin feri çekilmiş,

Kulağı sağırlaşmış,

Midesi asit deryasına dönmüş,

Karaciğeri imdat diye bağırıyor,

Kalp atışları düzensiz,

Kılık kıyafet saç sakal birbirine karışmış,

Altına kaçırmış,

Belleği silinmiş,

Konuştuğunu kendisi duymuyor,

Cüzdanı boşalmış,

Saati kayıp olmuş,

Leş kokuyor…

Mış mış mış…

Hal böyle olunca;

Bizim “kentlerimizin” ayılması kendine gelmesi ciddi bir müdahale ve kararlılık gerektiriyor…

Bu süreci götürecek kadro, vizyon, proje ve reçete hayati önem taşıyor…

“Kentler” içinde yaşayanları yansıtır, dolayısıyla “kenti” ayıltmanın yolu “kente” yaşayan insanları ayıltmaktan geçer. Katılımcı ve denetime açık belediyeciliği, sözden eyleme geçirmek hedef olmalıdır…

Unutmamak lazım ki; sarhoş sadece bedenine yapılan takviyelerle kendine gelmez, ruhen ve zihinsel olarak da takviyeye ihtiyaç vardır…

“Kentte yaşamak” ile “kenti yaşamak” farklı şeylerdir!

Kenti yaşayanlarının sayısını çoğaltan “kentlileşme” hedefi, ruhsal ve zihinsel takviyeyi gerektirir…

Sağlıklı bedene, zihne ve ruha sahip bir kenti;

Parti, kimlik, menfaat, kabilecilik, erdemsizlik, ufuksuzluk, ukalalık, rant, müsriflik ve adaletsizlik sarhoşu insanlar eliyle inşa etmek, mümkün değildir…

Dolayısıyla;

Yönetime gelecek insanların ayık olmaları, işin olmazsa olmazıdır…

Kent konusunda gevezelik etmeye devam edeceğim. Bu başlangıç olsun efendim…