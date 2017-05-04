CHP Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir, refarandum sürecine değinerek ” Onların tüm imkanları varken bizim yüreğimiz vardı, yüreğimizi ortaya koyduk ve azımsanmayacak bir oy aldık. Bu yüreği koruyup büyütmeliyiz”dedi

Referandumda Keçiören’den yüzde 45 gibi “Hayır” oyunun çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir sorularımızı yanıtladı.

Soru: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Serdar Kendir: Buraya gelmenizde gazeteniz muhabiri Faruk Gökyurt’un vesile olmasından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Gazetenizin çalışmalarında ve tüm çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

1964 Keçiören-Etlik doğumluyum o yıldan bu yana Keçiören dışında hiç bir yerde oturmadım. 80 öncesi de kısmen siyasetle ilişkilerimiz oldu. 12 Eylül’le oluşan yeni konjonktür ile birlikte yeni siyasi partilerin kurulmasıyla Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde 1984, 1985 dönemlerinde yeniden siyasete dahil oldum.. O dönemlerde partide olanca gücümüzle, emeğimizle epeyce katkı vererek önce Keçiören’de sonra Ankara’da 90’lı yıllarda belediyelerle birlikte Türkiye’de politika noktasında kendimizi taşıdık. Partinin içerisinde sol kanatta siyaset yaptık.

Rahmetli Aydın Güven Gürkan ile birlikte siyaset mücadelesinin içerisinde epeyce katkı emek vermeye çalıştık. Sonraki süreçte de belirli ilçe yöneticiliklerimiz, kurultay görevlerimiz oldu. Daha sonra ki yıllarda 2002-2010 bir miktar aktif siyasete ara verdim. Kemal Beyle birlikte yeniden aktif siyasete döndüm. Bu dönüşle birlikte yine her seçimde bir çok arkadaşımızla bu sürecin içerisinde yakınlaştığımız için pasif bile olsak belediye seçimlerine de, genel seçimlere de katkımız oldu.

2010’dan sonraki süreçte ise yeniden aktifleşmeyle birlikte parti içerisinde eski kadrolarla bir araya gelerek siyasete yön vermeye, etkin olmaya partinin siyasi çizgisini sosyal demokrat bir noktaya taşımaya, topluma dokunan, halkla birlikte olan insanların sorunlarını çözen bunları bilen bir anlayışın partiyi belirli bir noktaya getirebileceğini inanan arkadaşlarla birlikte süreç devam etti.

2014 yılında da yerel seçimlerden sonra belirli örgütlerin görevden alınması, kimisinin görevden düşmesi ile birlikte değişiklikler oluyordu Keçiören’de de bir yönetim görevi bıraktı bu noktada bir olağanüstü kongre oldu arkadaşlarımızla oturup bu süreçte müdahil olalım dedik. Bu anlayışla 2014 olağanüstü kongre de aday olduk 4 kişi yarışmıştık ancak biz çok aktif bir biçimde uzun yıllar boyunca olmadığımız için zor bir seçim oldu. 3 veya 4 delegeyle birlikte başlamıştık 98’e 96 oyla seçimi aldık.

Soru: Sizin göreve gelmenizle birlikte Keçiören’de ne değişti?

Kendir: Bizim göreve gelmemizle birlikte Keçiören’ bir hareketlilik geldi. Partili, partisiz birçok vatandaş yavaş yavaş ilçeye doğru yönlenmeye başladı.

Arkasından bir ön seçim meselesi çıktı ilk defa bizim İlçe Başkanlığı dönemimizde ondan sonra iki defa seçim yaptık. Geçtiğimiz yıla kadar parti içi kongrelerle ilgilendik. Yaklaşan referandumla birlikte de Eylül’den itibaren sahaya çıktık. Keçiören’in esnaflarını , kitle örgütlerini, muhtarlarını yokladık.

Yaptığımız çalışmalar ilgi de uyandırdı. İnsanlar şaşırdı gelmezdiniz gitmezdiniz dediler, bizde yapılması gerekenin aslında bu olduğunu dile getirdik. Tüm bunların faydasını da referandum sürecinde gittiğimizde gördük.

Bütün bu çalışmalar noktasında birden fazla insana katkılarımız oldu, yardımlaşmalarımız oldu. Dostlarımızın, yardımseverlerin yaptığı kaynak çalışmasıyla ilçe örgütü olarak 26 tane öğrenciye burs verir hale geldik. Bir tane aracımız vardı onu aktif olarak çalıştırmaya başladık cenazelere partili, partisiz ayırmaksızın kimin ihtiyacı varsa oraya gönderdik. 100’e aşkın insanı işe başlatmışızdır kendi imkanlarımızla. Bütün bunların dönüşünde de işte referandum sürecinde bize en az yüzde 10 katkısı olmuştur.

Şimdi yeniden ülkenin konjonktürü yeniden seçim olması ihtimali, yerel seçimlerin her ne kadar 2 yıl gibi bir süresi olsada benim öngörüm orada da 2018’in Mart’ında yerel seçimlerin yapılacağı yönündedir. Bu yüzden yapılan çalışmalara devam edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Buna örnek verebileceğimiz en yakında Ramazan ayının ilk gününe kadar Keçiören’in yüzde 70’i yüzde 80’inini kapsayacak biçimde bir teşekkür, merhaba gezisi düzenleyeceğiz. Ramazan’da da belirli etkinliklerimiz olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.

Soru: Referandum sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP Keçiören olarak hedeflerinize ulaşabildiniz mi?

Kendir: Kuşkusuz referandum tarihi belirlenmeden önceki sohbetlerde, öngörülerde Keçiören’de ki MHP-AKP ittifakı kendilerinin hiç bir şekilde yüzde 70’in altına düşmeyeceklerini ifade ediyorlardı. Ben yüzde 35, yüzde 40 arası “Hayır” ın çıkacağını söylediğimde bizi küçümseyerek kendileri gönülde neler istiyor abi demişlerdi bana.

Biz sokağı, insanları bildiğimiz için nasıl bir çalışma programı, nasıl bir dokunuş olması gerektiğini işin çekirdeğinden gelen bir siyasetçi olarak bildiğimiz ve ona göre çalıştığımız için yaptığımız çalışmaların mutlaka bize geri dönüş yapacağını yüzde 40 bandında bir oy alacağımızı biliyorduk. Tüm bu çalışmaların sonucunda da Keçiören halkı iradesini yüzde 45 gibi bir oy oranıyla sandığa yansıttı.

Geçmişteki gibi lojistik anlamda, maddi anlamda daha iyi durumda olsaydık bu sonuçların yüzde 50’lere de yaklaşabileceğini düşünüyorum. Çok düşük imkanlarla çalıştık, kumanyalarımızı bile imece usulü hazırladık. 2 adet aracımız var 6 grup bu araçlarda çalıştı. 160-170 kişi sahada olduğumuz günleri hatırlıyorum.

Çankaya’da, Yenimahalle’de çok bir sıkıntımız yok önemli olan Keçiören’e, Sincan’a destek olabilmek dedik ve diğer ilçelerden sivil toplum kuruluşlarından da yardımlar aldık. Kadın kollarımız gerektiğinde evlere giderek ikna çalışmalarında bulundu. Onların tüm imkanları varken bizim yüreğimiz vardı, yüreğimizi ortaya koyduk. Onun için bu yüreği korumak, büyütmek lazım bu yürek korunulur sevgiyle de kuşatılırsa da Keçiören’de de Büyükşehir’de de ciddi anlamda bir sonuç alınabileceğini düşünüyorum.

Gönüllü insanlarımız önemli katkılar verdi hepsine minnettarım, hepsine teşekkür ediyorum.

Soru: Gelen oylar partiye mi, halkın sistem değişikliğine karşı olunmasından

dolayı mı geldi?

Kendir: Durumu doğru analiz etmek lazım. Referandum sonuçları her siyasi partinin detaylarıyla tespit etmesi gereken mesajlarla dolu. Ankarada ki yüzde 51’lik oyun Keçiören’de ki yüzde 45’lik oyun CHP’ye verildiğini düşünmek haksızlık olur. Böyle bakarsak geleceği de kuramayız. Doğru bakmak gerekiyor. Her toplumdan kesimin bence sisteme, tek adam yönetimine karşı bir arada buluşmasıydı. CHP buna sadece önderlik yaptı. Örgütlü yapısıyla bunu halka anlatmaya çalıştı.

Soru: Partili Cumhurbaşkanı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kendir: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği günden beri partisinden hiç ayrılmamıştı. Yapılan son referandum seçimiylede resmileşti. Hep partinin içinde olduğunun çok açık örnekleri zaten var. Kurultayları yönlendirmesi, Genel Başkan adaylarını belirlemesi, Başbakanı belirlemesi, bir kelimeyle görevden alıp yerine başkasını getirmesi yaşadığımız süreçlerdi. Onun için işin pratiği açısından Türkiye’de çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Siyaseten çok doğru bir değişiklik olmadı.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı sembolik bir görev bütün ülkenin başında ve onu temsil eden bir makam. O makam da siyasi bir kimliğin bulunması ona oy vermeyenlerin ayrıştırılabileceği, bir mesafe ortaya koyulabileceği durumu ortaya çıkmaktadır. Keşke referandum değişikliğinde partili Cumhurbaşkanı olmasaydı partilerin Cumhurbaşkanı olsaydı.

Soru: Bir iş adamı olarak ülkenin ekonomisinin gidişatını nasıl buluyorsunuz?

Kendir: Türkiye’nin temel problemi üretimle ilgili. Dış ticaret açıklarının falan temel nedeni yatırımların üretime yönelik olmamasından kaynaklı. Sanayinin, bilgi teknolojilerinin, özellikle tarımdaki doğru üretimin planlanarak yapılmamaış olmasından dolayı, Türkiye’de ki yan sanayi üretiminden, düşük turizm gelirlerinden ekonomi rayına oturmuyor. Ülkelerin kalkınmasını sağlayan son dönemdeki en önemli faktör bilgi teknolojisi. Bugün baktığınız zaman uluslararası bir çok şirketin Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası kadar cirosu var.

Böyle bir dünya da yaşarken Türkiye’nin de kendisini yeniden planlaması gerekiyor. Dünyada ticaret çok önemli ama bunu da en azından bilgi teknolojileriyle birleştirmek gerekiyor. Türkiye’nin bu noktada kendisini formatlaması gerekiyor maalesef bunu yapamadık, yaptırılmadı yada siyasiler tarafından yapılmadı. Sadece inşaat sektörü üzerine kurulu bir düzen içerisinde ülkede ekonominin istendiği noktaya gelmesi pek beklenilmiyor.

Soru: CHP’nin uzun süredir Keçiöreni alamadığını görüyoruz, ilçe örgütü olarak şimdiden bir çalışmanız var mı?

Kendir: Siyasette çalışmayı, planlamayı, paylaşmayı yapabilirseniz başarılı olursunuz bizde o noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören’de şu an 7 kişiden oluşan bir belediye meclis grubumuz var.

O grubumuzda Keçiören Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların hepsini raporlayarak, dosyalayarak çalışılması talimatını bu sene itibariyle verdik. Onunla ilgili yerel yönetimlerde neler yapılmış, neler yapılması gerekiyor ile ilgili birçok hazırlığı yapıyorlar. Eylül ayı itibariyle de yerel yönetimler noktasında ki Keçiören’in tüm sorunlarını ortaya çıkaran elimizde bir veri dosyasıyla çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yerel yönetimlerimizle, kitle örgütlerimizle, gönüllü vatandaşlarımızla Keçiören İlçe Başkanlığı olarak iddialı olduğumuzu göstereceğiz.

Soru: Yapılan çalışmalarda hayır platformunu destekleyen

diğer partililerden destek aldınız mı?

Kendir: MHP’nin birçok kademesinde görev yapmış uzun yıllar MHP‘ ye oy vermiş vatandaşlarımız yanımıza gelerek destek vermek istediklerini söyledi. Bunun yanı sıra sola yakın birçok siyasi partiyle ortaklaşa çalışmalarımız oldu. Saadet Partisi‘nin kendi imkanlarıyla tabanına yaptıkları çalışmaları bizimle paylaştılar. Kısacası bu referandum sürecinde hayır kampanyasına destek veren herkesi ayrıştırmadan insanlarla bir yürüyüş yaptık.

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