“Zeytin Dalı” sadece Afrin’e yapılan bir operasyon olmaktan çıktı…

Doğrudan ve dolaylı olarak yeni toplumsal bölünmeleri, durumu fırsat bilenlerin Türkiye karşıtı bir hava yaratmasını da beraberinde getirdi ve birilerinin gerçek amacının açıkça belli olmasına neden oldu… Çünkü geç kalmıştı…

Son 15 yılda defalarca olduğu gibi, yetkililer “kendilerini” kandırmıştı…

Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, bakanların, müsteşarların, genel müdürlerin boy boy danışmanı(?) varken, anlaması zor bir durum bu…

Çünkü danışman demek, “sahasında olup biteni iyi bilen, önünü gören, tehlikelerin farkında olan ve altında görev yaptığı yetkiliyi uyarabilen” biri demektir…

Eğer böyle olmuyorsa, iki nedeni olabilir…

Ya danışman aslında “danışmamandır” ya da altında görev yaptığı yetkili zaten her şeyi bildiğinden emindir… Daha da kötüsü, o yetkilinin kendi üstünden aldığı emirlere uymayı tercih etmesi olur…

Operasyon başladığında, halktan gelen destek çok büyük olmuştu… Bu desteğin önemli bir kısmı olup biteni görebilenlerden geliyordu…

İktidar yandaşı kesimin, desteklemekten başka bir seçeneği de yoktu zaten…

…Ve böylesine bir destek görmek, önünde mutlaka kazanılması gereken 3 seçim olan iktidar partisi için kaçırılmayacak fırsattı… Sonra olanları biliyoruz zaten… Ama galiba dış dünyada olan bitene pek dikkat etmiyoruz…

Neredeyse namlu namluya geldiğimiz ABD’yi “Osmanlı Tokatı” ile tehdit etmemiz, yıllardan beri sessizce seyrettiğimiz ada işgallerine karşı çıkıyor gibi yapmamız, kitlelerin çok hoşuna gitti…

Ama AB’nin “Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde tarafını seçtiğinden haberi bile yok… Yunanistan’ı haklı buluyorlar…

Ermenistan’ın Türkiye’den kaçan PKK’lı teröristlere kucak açtığıyla da ilgilenmiyoruz… Ama “yandaş medya İsrail’in Ermeni Soykırımı’nı kabul etmediğini ballandıra ballandıra yazdığı için” zafer kazanmış gibiyiz… Büyük İsrail ve Büyük Ermenistan hayallerinin aynı topraklar üstünde ve Türkiye sınırları içinde olduğu da bizi ilgilendirmiyor…

Gerekirse, Osmanlı Tokadı’nı iyi bilen Yunanistan’ın karşısına dikilir ve askerlerimize “Ordular ilk hedefiniz Adriyatik Denizi’dir.” deriz olur biter…

Sonra da sıra kalleş Batı Avrupa’ya gelir tabii ki…

Oraların bizim için “kızıl elma” olduğunu unutmadınız her halde