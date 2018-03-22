Bir medya grubunun el değiştirmesi, dünyanın ilgisini ne kadar çeker..?

Gelin bir bakalım…

“Türkiye’de Erdoğan yanlısı medya grubu muhalif medya grubunu satın aldı. Holdingin başında Beşiktaş futbol kulübünün eski başkanı ve mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören var. Haberin duyulmasıyla birlikte Doğan’ın hisseleri yükseldi. Türkiye’nin en önemli gazetelerinden biri olan Hürriyet yıllardır Doğan grubuna bağlıydı ve Yıldırım Demirören aldı. Demirören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen bir iş adamı.” – La Repubblica/İtalya

“Türk medya grubu, hükümet destekli holding tarafından satın alındı. Bu gelişmenin Türk medyasına sınırlama getireceğinden korkuluyor. 2009’da Aydın Doğan’a 2,5 milyar dolarlık vergi cezası verilmişti.” – New York Times/ABD

“Türkiye’de Doğan Holding, medya kuruluşlarının satışı için Demirören’le görüşmelere başladı. 1.1 milyar dolarla başlayan görüşmeler, borçlara bağlı indirimlerle 890 milyon dolarda sonlandı. Bu anlaşma medyanın hükümete desteğini sağlamlaştırabilir” – Reuters Haber Ajansı

“Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılması ile Türkiye’de “hükümet yanlısı gazete ve televizyonların ağırlığı altındaki medya büyük bir darbe alacak. Türk medyasının kralı, Erdoğan müttefiki olarak tanınan bir gruba ordusunu satmayı kabul etti” – Financial Times/İngiltere

“Aydın Doğan gazetesi Hürriyet ve kanalı CNN Türk’ü sattı. Bunların yeni sahibi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş adamı Demirören.” – Spiegel/Almanya

“Hükümeti destekleyen grup, Türkiye’nin en büyük medya grubunu satın aldı. 2011’de Demirören Grubu Milliyet ve Vatan gazetelerini satın almış ve bu gazetelerin içeriği, o zamandan beri hükümet yanlısı olmuştu.” – Die Welt/Almanya

Türkiye’ye gösterilen bu ilgiyi basit bir “medya dayanışması” olarak değerlendirmeye çalışanlar, sadece kendini kandırmış olur… İlgi giderek daha çoğalacak…

Çünkü hedef artık Türkiye…

“Medya dayanışması” yapmak ise bizim görevimiz… Çünkü her görüşün yer bulduğu bir medyası olmayan ülkelerin günleri sayılıdır… Şimdiye kadar yalnızca seyrettik medyamızın yok oluşunu…

Tıpkı “1991’de kentin 5 noktasında uydu büroları olan ve 124 muhabirle çalışan Hürriyet İstanbul İstihbarat Servisi’nin, bugün toplam 8 kişiye düşmesini” ses çıkartmadan seyrettiğimiz gibi…

Yazık bu ülkeye…!