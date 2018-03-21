“Afrin’e girince, iş bitmiştir… Türkiye gücünü tüm dünyaya kanıtladı” diye düşünenlere kötü bir haberim var…

Asıl “İŞ” şimdi başlıyor…

Yenilgi, uğrayanın kabul etmekte zorlandığı bir duygudur… Hele yenilgiye uğrayan, bir süper güçse…

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye’nin Afrin operasyonuna dair Ishaan Tharoor imzalı bir analiz yayımladı… “YPG’nin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu” başlıkla analiz, “Türkiye’nin George Orwell eserlerinden çıkmışçasına, Zeytin Dalı adı verdiği operasyon. Washington’un Suriye’deki şaşkın rolünü de gösterdi.” diye başlıyor…

…Ve “YPG’nin ABD’de siyasetçiler, köşe yazarları ve entelektüeller tarafından gerici ve radikallerin etkin olduğu bölgede ‘seküler ve liberal’ bir ekip olarak görüldüğünü” belirterek sürüyor…

Sonra da ABD’nin operasyonu sonlandırmak için gereken etkiye sahip olmamasını fena halde eleştiriyor…

“Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara’ya ABD’nin YPG’ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu. Afrin krizi ABD’li siyasetçilerin Suriye’de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminde derin görüş ayrılıkları var. Trump DEAŞ’ı bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip, Esad’ı istifaya zorlamayı düşünüyor.”

Sakın “bu eleştiriler Türkiye’yi değil, ABD yönetimini hedefe koyuyor” diye düşünmeyin…

Asıl düşünülmesi gereken Trump’ın bu darbeyi geçiştirebilmek için neleri göze alabileceği…

Afrin operasyonu, Türkiye’yi yönetenleri sadece ABD’yle karşı karşıya getirmedi… Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun OHAL’le ilgili raporu Erdoğan’ı kızdırmıştı…

Ama BM sözcüsü Stephane Dujarric, rapora ve onu yazan İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Hüseyin’ne sahip çıktı… Geçmiş deneyimler, “Afrin’e girdiği için Türkiye’yi “istilacı ülke” ilan edecek” bir BM Kararı çıkmasının bile söz konusu olabileceğini düşündürüyor…

Genelde AB ile ilişkilerin zora gireceği de kesin… Özelde ise Almanya’da yaşayan Türklere yönelik saldırıların rekor düzeye çıkması var…

Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, Arap âleminden gelecek beklenmedik çıkışlara da hazır olmak gerekiyor…

Suudi Veliaht Prensi Selman şu sırada ABD’de ve yine silah alıyor ve nükleer bomba teknolojisi de almaya çalışıyor…

Trump’ın “ne kadar ekmek, o kadar köfte” prensibini çok sevdiği de düşünülürse, sanırım fazla beklemek gerekmeyecek…

Acilen “her şeyin olabileceği” günlere hazırlık yapmamız ve iç politikaya yönelik söylem ve eylemlerde çok dikkatli davranmamız gerekiyor..!