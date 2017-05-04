Mesleğe girdiğimde, 1960’ların ortasıydı… Gazetecilik; hala alaylıların hâkim olduğu dönemini yaşıyordu yani.

Kendimi ‘askerliğini yeni bitirmiş genç bir gazetecilik hevesli’ olarak görüyordum… Koşullar, zaten başka türlüsüne izin de vermezdi. O yıllarda gazeteciliğe, ancak ‘yamak’ olarak başlanabiliyordu. Doğaldır ki, insanın en azından bir ustası oluyordu o zaman da…

Şanslıysa tabii… Eğer değilse ve birden çok ustası varsa, işi daha da zordu çünkü.

Ustaları usta yapan, yalnızca gazetecilik mesleğinde geçirdikleri yıllardı. Kendileri de bir zamanlar ‘yamak’ olan ve tüm bildiklerini onları ezmekten adeta sadistik bir zevk olan ustalarından almış ağbilerdi onlar…

İlginç bir biçimde, birilerine bir şeyler öğretmenin yolunun yalnızca onu ezmekten geçtiğine inanmış kişiler olurlardı genellikle. Bu da, ister istemez ‘yamak’ konumunda olanın bir tür kâbus sürecinden geçmesini zorunlu hale getirirdi…

Neler yoktu ki bu sürecin içinde..?

Büyük bir hevesle yazdığı haberlerle dalga geçilmesine, yeteneklerinin yerden yere vurulmasına ve bu kafayla asla gazeteci olamayacağının yüzüne defalarca söylenmesine katlanmayı başaramayanların, hemen elendiği bir aşamaydı bu… Ancak bundan sonra artık ‘çırak’ sayılmaya başlıyordu genç gazetecilik heveslisi. Bu da; artık yazdığı haberlerin bir biçimde gazeteye yansıması anlamına geliyordu… Ama öyle umutla beklediği türden bir başarı olmuyordu bu. Çok büyük olasılıkla, yazdığı haber bir ustanın elinde yeniden şekilleniyor ve üstelik bir de onun imzasıyla yayınlanıyordu gazetede. Kısacası, içinden köşeleri olan hiçbir şeyin geçemeyeceği bir tür öğütme makinesi gibiydi sistem…

Çırak için ilk büyük başarı, yazdığı bir haberin gazeteye olduğu gibi girmesiydi… İmzasız olarak tabii… Zaten kimsenin aklına bile gelmezdi haberin imzalı çıkması… Üstelik, haberde en azından başka birinin imzasının olmaması az şey değildi…

Sonra ‘mektepliler’ devrinin ilk belirtileri ortaya çıkmıştı basın dünyasında. Bunların bir kısmı, o zamanlar çok yeni bir kavram olan gazetecilik yüksek okullarından mezundular. Bir kısmı da, başka dallarda yüksek eğitim alıp da gazeteciliğe heveslenenlerdi…

Ne var ki, ister istemez bir tür Alaylılar Duvarı’na çarpıyordu hepsi de… Kilit noktalarında hala alaylılar vardı çünkü… O ilk yıllar, kendilerine ‘mektepli’ denenler için çok sıkıntılı geçmişti bu yüzden. Bunun temel nedeni, hepsinin alaylılar tarafından potansiyel birer tehlike olarak algılanmasıydı… Çünkü daha iyi eğitim almışlardı, daha bilgiliydiler, bir olayı izlerken ya da biriyle röportaj yaparken, bilgisizliklerinden kaynaklanan aptal sorular sormuyorlardı. Kendilerine söylenenleri daha kolay algılıyor, haberlerine yalan yanlış yansıtmıyorlardı. Kısacası gelecek onların olacak gibi görünüyordu…

Alaylıların tek avantajı, yılların tecrübesinden kaynaklanan mesleki refleksleriydi. Mektepliler ise genel kültür açısından onlardan çok bilgiliydiler ama, daha refleks oluşturacak kadar bir zaman geçirmemişlerdi gazetecilik mesleğinde… Edinebildikleri tek refleks, alaylılara karşı korunma refleksiydi…

Bir bakıma, Türk basın dünyası için büyük bir fırsat olabilecek bir durum söz konusuydu oysa… Tek yapılması gereken, alaylıların mesleki refleksleri ile mekteplilerin bilgi düzeyleri birleştirecek bir yolun bulunmasıydı. Ama bunu yapabilecek kimse görünmüyordu ortalıkta… Mekteplilerin meslek içindeki ilerlemesi sürdükçe de başka durumlar çıkıyordu ortaya. Artık sözünü geçirebilecek, etkili pozisyonlara gelebilecek kadar ilerlemiş olanlarının, hiç çaktırmadan başka bir refleks daha geliştirdikleri anlaşılmıştı… İntikam refleksiydi bu ve en olmaması gereken şey oluyordu işte.

Genel kültür düzeyleri daha yüksek olduğu için, sonuçta kendi geleceğini de ilgilendirecek bir ürünün, gazetenin kalitesini yükseltebilmek için her fırsatı değerlendirmesi beklenenler, bir zamanlar onlara eziyet etmiş olanları tasfiye ediyordu artık. Üstelik bunu yaparken onların yeteneklerinden yararlanmayı akıllarına bile getirmedikleri gibi, tam tersine işler yapıyorlardı…

Kaybedenin çok, kazanın hiç olduğu bir garip savaştı bu… İşin en ilginci de, her iki tarafından daha iyi hale getirmeyi hedeflediğini ısrarla söylediği gazetecilik, gazeteler, kısacası koca bir meslek dalı, en çok kaybeden taraf oluyordu…

El birliğiyle yürünen eğri yol, kimseyi doğru yere götürmemişti işte..!

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