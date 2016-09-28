Kemosaturasyon tedavisi karaciğer kanserine umut ışığı

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan Kemosaturasyon tedavisi, Karaciğer kanserleri hastalarının umut kaynağı oldu.
Kemosaturasyon, yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğere veren ilk tedavi.
Karaciğer kanserleri hastalarına Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan Kemosaturasyon tedavisi hastalara umut oldu. Karaciğer Kanserleri ile mücadelede en etkili yollardan biri olarak tanımlanan Kemosaturasyon, yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğere veren ilk tedavi. Hastalara birden fazla kere uygulanabilen Kemosaturasyon, karaciğerde bulunan çok sayıdaki kanserli tümöre karşı etki gösterebiliyor.
1KEMOSATURASYON TEDAVİSİ
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavi, şu anda sadece karaciğerin metastatik tümörlerine uygulanıyor. “Kapalı devre tedavi sistemi” olarak sınıflandırılan sistemde karaciğerdeki kan akışı vücudun dolaşım sisteminden karaciğer içerisine yerleştirilen çift balonlu kateter ile izole ediliyor. İzole edilen karaciğere hepatik arterden yüksek dozda zerk edilen kemoterapi ilacı karaciğeri terk ettikten sonra kemoteröpatik ajanın konsantrasyonunu azaltmak üzere özel filtrelerde temizlenerek dolaşım sistemine geri veriliyor.
2GENİŞ ÇAPTA UYGULANABİLME POTANSİYELİ
Sınırlı tedavi seçeneklerine sahip hastalar için umut kaynağı olacak Kemosaturasyon tedavisi, mevcut tedavi stratejilerini tamamlayabilecek nitelikte. Karaciğerdeki tümörlerin sayısı ve konumu bazı hastalarda ameliyat seçeneğini uygun kılmazken, Kemosaturasyon tedavisi karaciğere sirayet etmiş kanser vakalarının tedavisinde geniş çapta uygulanabilme potansiyeli taşıyor.