Kemosaturasyon tedavisi karaciğer kanserine umut ışığı

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan Kemosaturasyon tedavisi, Karaciğer kanserleri hastalarının umut kaynağı oldu.

Kemosaturasyon, yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğere veren ilk tedavi.

Karaciğer kanserleri hastalarına Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan Kemosaturasyon tedavisi hastalara umut oldu. Karaciğer Kanserleri ile mücadelede en etkili yollardan biri olarak tanımlanan Kemosaturasyon, yüksek miktarda kanser ilacını ameliyatsız olarak doğrudan karaciğere veren ilk tedavi. Hastalara birden fazla kere uygulanabilen Kemosaturasyon, karaciğerde bulunan çok sayıdaki kanserli tümöre karşı etki gösterebiliyor.