Kemik erimesi için peynir önemli!

Zengin bir kalsiyum ve protein kaynağı olan peynirin düzenli olarak tüketilmesi, kemik erimesi (Osteoporoz) riskini azaltıyor.

Kemik sağlığının korunması, kemik erimesi ve kırık riskinin azaltılması için en önemli konu ise yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı.

Dünya Osteoporoz Günü nedeniyle Muratbey Peynirlerinin düzenlediği “Sıradışı Peynirlerle Sağlıklı Yaşam Buluşmaları” etkinliğinde konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, gelişimini sinsi bir şekilde sürdüren kemik erimesinin önlenmesinde en önemli konunun hastalanmadan önce korunma olduğunu kaydetti. Ketenci, özellikle düzenli süt ve süt ürünleri tüketimiyle D vitamini alımının ileride görülebilecek kemik erimesi riskini azalttığını söyledi.

Her yaş döneminde görülmekle birlikle genellikle yaşlılarda görülen osteoporozun kemiklerde zayıflama ve kırık riskini artıran bir hastalık olduğunu belirten Ketenci,

“Osteoporoz kemiklerin güçlü ve sağlam kalması için gereken kalsiyumun büyük bir kısmının kaybolması, kemik yapısının ve kalitesinin bozulması anlamına gelir. Bu konuda genetik çok önemli olmakla beraber çocukluktan itibaren yetersiz ve dengesiz beslenme, hareketsiz bir yaşam kemik erimesine zemin hazırlamaktadır. Osteoporozu önlemede en önemli iki faktörden birinin güçlü kemik oluşumunu sağlamak, diğeri ise kemik kaybını önlemektir” dedi.

Yeterli oranda kalsiyum

Ketenci, şöyle devam etti:

“Kemiklerdeki doruk kemik kütlesi büyüme hızına bağlı olarak artar ve 17-18 yaş civarında en yüksek düzeye ulaşır. 30 yaşa kadar kemiğin maksimal kütlesinde önemli bir değişim olmaz. Bu yaştan sonra ise azalma başlar. Kemiğin kütlesinin kaybı menopozla birlikte hızlanır. Bu nedenle, kemik erimesi riskinin azaltılmasında, çocukluk çağından itibaren alınan kalsiyum miktarı önemlidir. Düzenli hareket, yeterli D vitamini ile ihtiyaç duyulan diğer minerallerin alımı kemik sağlığımızla doğrudan ilgilidir. Çocukluk ve gençlik yıllarında kemiklere yapılan yatırım, sonraki yaşlar için önemlidir”

Kemik Sağlığı için peynir önemli

Kemiklerin gelişmesinde ve kemik sağlığının korunmasında süt ve süt ürünlerinin büyük önem taşıdığını da kaydeden Prof. Dr. Ketenci, özellikle kalsiyum ve protein kaynağı peynirin kemik sağlığı için en önemli gıdalardan biri olduğunu belirtti. Prof. Dr Ketenci şöyle dedi:

“Kemik erimesi için en önemli konu, hastalıktan önce korunmaktır. Bunun için de yeterli dengeli beslenme, kemikler için büyük önem taşıyor. Günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında ve kalsiyum alımının artırılması için; hem öğün hem de öğün aralarında, süt, peynir yoğurt, kefir gibi ürünleri tercih etmek, hamur tatlıları yerine sütlü tatlıların tüketimine özen göstermek gerekiyor. Süt, protein fosfor, magnezyum, potasyum ve çinkonun da bulunduğu kemikler için çok önemli 22 temel besin maddesinin 18 tanesini içeriyor. Ancak fazla miktarda süt alındığında içindeki laktoz, galaktoza dönüşüyor. Oysa peynirin içindeki laktoz, sütteki gibi galaktoza dönüşmediği için daha güvenle yiyebileceğimiz bir gıda.”

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