Kemer'e tatile gelen Yulia Pudchenko at binerek eğleniyor

Ukrayna’da oturan 27 yaşındaki Yulia Pudchenko, 3 yıldan bu yana tatile geldiği Antalya’nın Kemer İlçesi’nde at biniyor.

Ukrayna’da çocuk yaşta başladığı at biniciliğini, daha sonra çalıştığı at çiftliklerinde geliştiren Yulia Pudchenko, tatil için geldiği Kemer’de de atlardan ayrılamıyor. Son 3 yılda tatil için Kemer’e gelen Yulia Pudchenko, özel bir at çiftliğinde zaman geçiriyor. Çiftlikteki ‘Dilşen’ adlı ata binen Pudchenko, atlı turlara katılıyor.

“KEMER’İ ÇOK SEVİYORUM”

At binmenin sağlık ve vücut yapısı için çok önemli olduğunu söyleyen Yulia Puchenko, şöyle konuştu:

“Yıllardır binicilikle uğraşıyorum ve 10 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Kemer’de dağ, deniz var ve ata biniyorum daha ne isteyebilirim ki. Çok sevdiğim ve sürekli bindiğim bir at var burada, adı Dilşen. Ukrayna’da birçok at çiftliği var ama Kemer’deki gibi böyle güzel doğası olan bir yer yok. Türkiye’yi ve özellikle Kemer’i çok seviyorum.”

“HAFTADA 3 DEFA AT BİNMEYE GELİYORUM”

At binmenin eğitimini aldıktan sonra en iyi spor dalı olduğunu kaydeden Puchenko, “Özellikle fitness için yapılabilecek en iyi spor dalı at binmek. Fizik için çok yararlı. Ben de haftada 3 kez at binmeye geliyorum” diye konuştu.

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