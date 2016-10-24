ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde sezonun kötü geçmesi yat turizmini de etkiledi. Kemer G Marina’da kısa süreli konaklama yapan yatçılarda yüzde 10 azalma olduğu belirtildi.

Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle sezonu kötü geçiren Kemer’de, yat turizmi de olumsuz etkilendi. 1985 yılından beri faaliyet gösteren 225’i deniz, 125’i kara olmak üzere 350 yat bağlama kapasiteli Kemer G Marina’da bu yıl kısa süreli kışlamalarda yaklaşık yüzde 10 oranında azalma oldu.

Genel Müdür Levent Tokaç, “2016’da deniz turizmini beklentilerimizin yüzde 10 altında gerçekleştirdik. Uzun süreli yatlarımız mevcut doluluğumuzu karşılamakta, ancak ‘kısa süreli’ dediğimiz özellikle yabancıların 6 aylık kışlama dönemlerinde hem bağlama hem de bakım için beklediğimiz yatlarını bu sene göremedik” dedi.

KAYIPLAR İNGİLİZ VE ALMANLARDA

Geçen yıl ve önceki dönemlerde marinaya gelen bu yat sahiplerinin, bakımdan sonra mart ya da nisan ayında denize açılıp, mayıs döneminde ülkelerine döndüğünü anlatan Levent Tokaç, eylülde tekrar marinaya geldiklerini kaydetti. Bu yıl bu yatlarda yüzde 10 kayıp yaşadıklarını belirten Tokaç, “Şu an marinamızda İngiliz, Alman, ABD bayraklı misafirlerimiz var, ama ABD bayraklı tekne sahiplerinin yüzde 90’ı Türk. Bu yüzden esas olarak misafirlerimiz İngiliz ve Alman olanlar. Genelde en çok bu ülkelerde kayıplarımız var” diye konuştu.

‘2017 YILINA KARAMSAR BAKMIYORUZ’

Bölgede yaşanan gelişmelerin ‘güvensiz ülke’ düşüncelerine neden olduğunu aktardı.

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