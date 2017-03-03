Kemal Kılıçdaroğlu: Asla ve asla doğru değildir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir’de Sivas derneklerinin, federasyonlarının ve vakıfların temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu (Almanya’nın Bozdağ’ın toplantısını iptal etmesi) “Asla ve asla doğru değildir” dedi.

Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu,

“Evet hayır kutuplaşması olur mu? İktidar kanadı yani eveti savunanlar böyle bir kutuplaşmaya zemin hazırlamak istiyorlar. ‘Hayır’ diyenleri teröristler sınıfına koydular. Ben çıktım şunu söyledim; ‘evet’ diyen de ‘hayır’ diyen de bizim vatandaşımızdır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Asla ve asla ayrımcılığa, asla ve asla oyunu ve iradesini farklı kullandı diye onu düşman sınıfına koymak bizim vicdanımızın kabul edebileceği bir şey değildir. Bizim ahlakımızın kabul edeceği bir şey değildir. Herkesin iradesine saygılıyız. O iradenin tecellisi de başımızın üstündedir. Bunu bütün arkadaşlarımızın kabul etmesini isterim. Konuşurken, kendi düşüncelerinizi savunurken asla karşıdaki kişiyi hor görmeyiniz. Efendim ‘bu işi bilmez’ niye bilmesin. Ben biliyorsam o da biliyor. Benim bildiğim farklı onun bildiği de farklı olabilir. O nedenle bizler düşüncelerimizi ifade ederken özgüvenimizle, inanarak; ama karşı tarafından düşüncesine saygı duyarak düşüncelerimizi dile getirmeliyiz. Bakın dün bir olay yaşadık. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 2 milletvekili Almanya’da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya yeri gelir demokrasi dersi verirsiniz hem de bir partinin 2 bakanı gider konuşmak ister, siz o konuşmaları şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz, asla. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini ifade edebilmeli. Eğer siz yeri geldiğinde dünyaya demokrasi dersi vereceksiniz yeri geldiğinde de Türkiye’den 2 bakanın konuşmasına engel çıkaracaksınız. Asla doğru bulmuyoruz, asla… Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir. Herkesin düşüncesine toplumun her kesimi saygı göstermelidir”

dedi.

“İKTİDAR KANADI BİZİM KAVGA ETMEMİZİ İSTİYOR”

Kılıçdaroğlu, “İktidar kanadı bizim kavga etmemizi istiyor, bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kamplaştırmak istiyor, bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Benimle farklı düşünen insan benim kardeşimdir. Aynı toprakta yaşamıyor muyuz, aynı havayı teneffüs etmiyor muyuz, aynı caddelerde sokaklarda gezmiyor muyuz? O zaman niye düşman, niye kamplaşma? Neden birbirimizi öteki gibi algılamak istiyoruz. Buna izin vermemeliyiz. Hep birlikte buna izin vermemeliyiz. Tam tersine bilgili, birikimli, aklı başında, sakin düşüncelerimizi aktarmalıyız. Onların da düşüncelerini dinlemeliyiz. Farklı düşünebiliriz; ama bir arada yaşıyoruz. Bunu kimse unutmasın” ifadesini kullandı.

“NİYE BU BAŞKANLIK SİSTEMİNİ GETİRİYORSUN?”

Koalisyonlar döneminde büyümenin daha hızlı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Söylenen şu; ‘Başkanlık sistemini getiriyoruz. Neden? Türkiye koalisyonlardan çok çekti, koalisyon olmasın’. Gayet basit şu soruyu soracaksınız; 15 yıldır bu ülkede koalisyon mu var? Yoksa vardı da biz mi farkında değiliz. İyi de 15 yıldır bu ülkede koalisyon yoksa ve sen de bir daha iktidar olacağını düşünüyorsan niye bu başkanlık sistemini getiriyorsun? Hangi gerekçeyle getiriyorsun? Almanya’ya bakın kaç yıldır koalisyonlarla yönetiliyor; 30 yıldan fazla. İstikrar var mı Almanya’da, var. Büyüme var mı, var. Dış ticaret açığı değil dış ticaret fazlası var mı, var. Bütün Avrupa Birliği’nin patronu oldu mu, oldu. Ne ile oldu, koalisyonlarla oldu. Sorun koalisyon tek parti olmanın ötesinde bir sorun. Sorun bir memleketi akılla mı yöneteceksiniz, ön yargıyla mı yöneteceksiniz? Sorun budur” diye konuştu.

“İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

Kılıçdaroğlu, “‘Başkanlık sistemini getiriyoruz, terörü önleyeceğiz’. Onun da cevabı gayet basit, siz terörü önlediniz de size engel olan çıktı mı? Kim engel oldu? 15 yıldır iktidardalar. Değerli arkadaşlarım sıfır terörle devralındı ve Türkiye bugün kan gölüne döndü. Demek ki bu söylem de doğru değil. ‘Ekonomide istikrar olacak’. Enflasyon rakamları yeni açıklandı. Çift rakamlı enflasyona gidiyoruz tekrar. İşsizlik almış başını gidiyor. Ülkeyi kim yönetiyor; 15 yıldır tek parti. Bir sorun var mı tek partinin içinde, hiçbir sorun yok görünüyor. Karar alıyorlar mı, alıyorlar. Parlamentondan istedikleri kanunu çıkarıyorlar mı, çıkarıyorlar. O zaman neden başkanlık sistemi, neden?” ifadesini kullandı.

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