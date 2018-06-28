24 Haziran seçimleri bitti şimdi liderlerin “karne” alma zamanı…

Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran karnesini verelim.

İYİ Partiye verdiği destek: 10 üzerinden 10

Millet İttifakı: 10 üzerinden 10

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi: 10 üzerinden 10

Miting yapmaması: 10 üzerinden 2

Seçim vaatleri: 10 üzerinden 7

CHP teşkilatlarının başarısı: 10 üzerinden 0

CHP’ye üye kaydetme: 10 üzerinden 0

CHP Milletvekili adaylarını belirleme: 10 üzerinden 2

Halka güven verme: 10 üzerinden 4

Fikri takip: 10 üzerinden 1

CHP takımını yönetme: 10 üzerinden 8

CHP’yi tek başına iktidar yapma: 10 üzerinden 0

Seçim kazanma: 10 üzerinden 0

Adalete sahip çıkma: 10 üzerinden 10

Milletvekili dokunulmazlıkları: 10 üzerinden 0

Cumhurbaşkanı adayı olmaması: 10 üzerinden 10

Toplam siyasi oyu: 10 üzerinden 4.60

Görüldüğü gibi sınıfı geçmesi için gerekli 5 not barajını aşamadı, ikmale kaldı.

24 Haziran’ın moda seslenişi ile “Bak Kemal Bey” diyerek sesleneyim:

Seçim sonrası diyorsun ki, “Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur” diyorsun, ben de diyorum ki;

Allah aşkına sen de iktidar koltuğunun sevdalısı ol.

Ve bu sevda uğruna atılması gereken adımları hemen acilen at ama bir yandan da söylemeliyim ki CHP Genel Başkanlığı koltuğunun da sevdalısı olma.

Kemal Bey, 6 Şubat 2018 tarihli ve “Kılıçdaroğlu ve CHP’ye öneriler” başlıklı yazımı özetleyerek hatırlatayım ki bu linkten tamamını okuyabilirsiniz.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/kilicdaroglu-ve-chpye-oneriler-46155yy.htm

Kurultay geldi geçti ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2019 yılında yapılacak 3 ayrı seçime hazır olmadığı da çok net şekilde ortaya çıktı. Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm CHP’lilere bazı önerilerim olacak.

Muharrem İnce’nin önerileri ile enerjisinin CHP’ye kazandırılması sağlanmalı.

94 yıllık CHP’nin 1,5 milyon olan üye sayısını artırmak için büyük bir kampanya başlatılmalı.

Cumhurbaşkanı, genel ve yerel seçimler için genel merkezde 3 ayrı çalışma grubu oluşturularak seçimlerde başarıya ulaşılması için sorunlar ve çözüm yollarını içeren çalışma başlatılmalı.

Milletvekili çıkaramayan iller için genel merkezde ayrı ayrı çalışma grupları oluşturularak her gruba bir ya da iki milletvekili görevlendirilmeli.

Medyanın mevcut durumu göz önüne alınarak 2019’a kadar medyadan en geniş şekilde nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlarla iş birliği yapılmalı.

Özellikle yerel yazılı medya ile radyo ve televizyonlardan çok daha fazla yararlanmak için çalışma başlatılmalı.

İlçe ve İl Başkanlarının “üye kayıt seferberliği” çerçevesinde vatandaşlarla buluşma ve kucaklaşma toplantıları düzenlemeleri sağlanmalı.

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi partilerle ittifak olmasa dahi iş birliğinin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi önemlidir.

CHP’de görev almak, partiyi başarıya ulaştırmak için Parti Meclisi üyesi olmak gerekmez.

Her milletvekili her ilçe ve her il başkanı sanki genel başkanmış gibi özveri ile çalışmalıdır.

94 yıllık bir partiye sadece 1,5 milyon kayıtlı üye asla yakışmıyor.

AKP’nin 9,5 milyon kayıtlı üyesi olması ve üyelerin aktif bir şekilde toplantılarla eğitilerek vatandaşlarla her platformda bir araya gelmeleri başarılarında çok önemli bir unsurdur.

Bu yazdıklarımdan Muharrem İnce’nin aday yapılması dışında hangisi yapıldı? Bunları yapmazsanız elbette başarılı olamazsınız.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin seçim sonuçları:

Genel Seçimler

2011 yılı % 25.90

2015 yılı 7 Haziran % 25.00

2015 yılı 1 Kasım % 25.30

2018 yılı % 22.64

Yerel Seçimler

2014 yılı % 27.80

Sonuç mu?

Karar sizin ama Kasım 2019’da yapılacak yerel seçim öncesi CHP’de lider değişikliği büyük hata olur.

Tam tersi Muharrem İnce rüzgârının CHP yelkenini de doldurması ve yerel seçimlerde doğru aday tespiti açısından Kılıçdaroğlu / İnce işbirliği yapılması CHP için kazanç olacaktır.

Ancak unutulmamalıdır ki bu medya yapısı ile CHP yerel seçim yarışına yine 1-0 yenik başlayacaktır.