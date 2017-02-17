MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşkilatına yayınladığı genelgede, “değişenin rejim değil, hükümet etme sistemi olduğu anlatılacaktır” diyor.

Hiç uzun lafa gerek yok:

Rejim Türk Dil Kurumu’na göre şöyle tanımlanır.: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen

Peki, Devlet Bey bu durumda Rejim değişmiyor mu?

Yani düzen değişmiyor mu?

Hükümet etme sistemini dediğiniz parlamenter rejimin Türkçe ifadesidir.

Siz ve AK Parti ne kadar kelime oyunları ile halkı ikna etmeye çalışın nafile.

Bu işin Türkçesi de Fransızcası da aynıdır ki parlamenter demokratik yani çoğulcu yönetim yerine tekilci yani tek adam tarafından yönetilen bir rejim hadi sizin ifadeniz ile hükümet etme sistemi getiriliyor.

Var mı bu yazdıklarıma itirazınız.

Neden gerçekleri halka bu netlikte anlatmıyorsunuz?

Neden kelime oyunları ile Tek Adam sistemine onay verdiğinizi açıklamıyorsunuz?

Gelelim, “16 Nisan’dan sonra devletteki açmaz ve sistemik bunalımların son bulacağı aktarılacak, herkes kucaklanacak, her insanımızın gönlüne girilecektir” ifadelerinize.

15 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Partinin devlette açmaz ve sistematik bunalım yarattığını ne kadar da güzel ifade etmişsiniz.

Vallahi tebrik ederim sizi.

Devletteki açmazı ve sistematik bunalımı engellemek için AK Parti iktidarına son vererek MHP’yi iktidara taşımak yerine ülkeyi bu hale getirenlerle kol kola rejim/sistem değişikliğine onay ve destek vermenizi anlamak asla mümkün değildir.

Bahçeli’nin, “Türkiye’nin yönetim yapısını sakatlayan, hukuk ve anayasa tartışmalarını alevlendirip kriz ve kaosu derinleştirme ihtimali taşıyan hükümet etme sistemindeki fiili dayatmanın yeni bir toplumsal sözleşmeyle giderilmesi ön şarttır” şeklindeki tanımı AK Partinin yarattığı bunalımın net fotoğrafıdır.

Bu fotoğraftaki gerçekleri yaratan AK Parti hükümetinin Türkiye’yi Başkanlık rejimine götürmesini desteklemek değil, iktidardan uzaklaştırmak olmalıdır MHP gibi bir muhalefet partisinin amacı.

Toplumsal sözleşmeler ise kuşku yok ki toplumsal mutabakat ile sağlanmalıdır Devlet Bey. Sadece iki partinin Türkiye’yi nereye taşıyacağı belli olmayan bir rejim/sistem değişikliğine götürmesi de büyük bir hatadır.

MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu hatasına MHP’li seçmenin tavrı ise alkışlanacak düzeydedir.

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