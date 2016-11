Kelebekler Zamanı filmiyle farkındalık yarattılar

EDİRNE Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Edirne’deki Sivil Toplum Kadın Örgütleri tarafından oluşturulan Edirne Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü’nün son etkinliğinde “Kelebekler Zamanı” filmi ile farkındalık yarattılar.

Edirne Kadın Dayanışması, Margi Cinemarine’de ücretsiz film gösterimi etkinliği düzenleyerek, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’de farkındalık yarattılar. Cinemarine Sinema Salonu’na eşleriyle birlikte gelen Edirneli kadınlar, Edirne Kadın Dayanışması’nın tüm etkinliklerinin bilgilendirici ve kadına yönelik şiddete son vermek adına önemli bir farkındalık yarattığını belirttiler. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, Edirne Belediyesi olarak kadın sivil toplum örgütlerini tek çatı altında toplamak için çıktıkları yolda çok önemli bir mesafe katettiklerini ifade ederek, “Edirneli kadınlar olarak tek çatı altında, tek yürek olarak güçlü olabildiğimizi kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ülkemizde kadın olmak zor, ama kadınlar olarak bir araya gelerek zorlukları aşabileceğimizi ve sesimizi herkese duyurabileceğimizi gördük. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliklerimizle, şiddet mağduru kadınlarımızı yalnız olmadıklarını söylemek istedik. Yine kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için çözüm önerilerimizi sıraladık. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yaptık. Etkinliklerimizi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü’nün doğuşuna sebep olan Mirabel Kız Kardeşlerin hayat hikayesini anlatan ‘Kelebekler Zamanı’ film gösterimiyle de noktalamak istedik” dedi.

Takındı, Edirne Kadın Dayanışması olarak, sadece bir gün değil 365 gün bir arada olduklarını belirterek, “Kadınlar her yerde ve bundan sonra Edirne Kadın Dayanışması’da her yerde, her alanda olacak” dedi.

“KELEBEKLER ZAMANI” HAKKINDA

25 Kasım 1960’ta, Dominik Cumhuriyetinde, Trujillo diktatörlüğüne karşı özgürlük mücadelesini yükselten Mirabel kız kardeşler, diktatörlüğün askerleri tarafından, tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledilmişlerdi. Mirabel kız kardeşlerden birinin kod adının Kelebek olmasından da esinlenerek; o günden sonra bu üç kız kardeş, gerek Dominik’te gerek dünya da “Kelebekler” adıyla efsaneleştirilerek anılmaya başlarlar. Önce 1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayında; 25 Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edilir. Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından ”25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele günü” ilan edilir. Böylece 25 Kasım 1981 den bu yana dünyanın dört bir yanında kadınlar, Mirabel kardeşleri anıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa karşı; kadın dayanışmasını örüyor, seslerini yükseltiyorlar.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...