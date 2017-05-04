ANTALYA’nın Kundu Turizm Bölgesi’nde 5 milyon TL yatırımla kurulan Kelebek Park, rengarenk kelebeklerin kozalarından çıkmasıyla yaz sezonunu açtı.

15 Nisan günü kapılarını açan Kelebek Park, çocuklar başta olmak üzere yerli yabancı yüzlerce tatilciyi ağırlıyor. Kelebek Park Genel Müdürü Hakkı Çolak, park içersinde 14 tür arasında 1500’ün üzerinde kelebeğin uçtuğunu belirtti. Hakkı Çolak, “Ziyaretçilerimiz yaz- kış 30 derece sıcaklıkta muhafaza edilen özel bahçemizde kelebekleri istedikleri zaman görebilir” dedi. Türler arasında Sri Lanka ve Malezya’da yaşayan ‘Atlas’ (Atlas Moth) türü dev kelebeğin de bulunduğunu aktaran Hakkı Çolak, “Atlas’tan bu yıl 5’i pupa (koza) dönemini tamamlayarak uçacak yetişkinliğe ulaştı” diye konuştu.

Kanat ve ebat olarak Atlas cinsi kelebeğin, dünyanın en büyük kelebeği olduğunu belirten Hakkı Çolak, dişisinin açılmış kanatlarının 26 santimden uzun olduğunu kaydetti. Çolak şöyle konuştu:

“Atlas kelebekleri ortalama 5 gün yaşıyor. Yaşamlarının çoğunluğu tırtıl olarak geçiyor. Bu kelebeklerin bir farkı da yetişkinliğe ulaştıktan sonra ağızları olmadığı için beslenememeleri. Bu nedenle tırtıl ve larva döneminde tüm besinlerini alarak yetişkinliklerini aç geçiriyorlar. Gece uçan bu türün devam etmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi hayatta olan kelebeğimiz birkaç gün içinde ölecek. Fakat hemen ardından yenileri dünyaya gelecek.”

Kelebek Park bünyesinde bakanlık izinli 14 farklı ırkta kelebek bulunduğunu vurgulayan Çolak, “Kelebeklerin yaşayacağı bölgedeki sıcaklığın 35 ila 38 derece arasında, nem oranının ise yüzde 30 ile 50 arasında olması gerekiyor” dedi.

Bu yıl Kelebek Park’a içinde tavus kuşu, papağan, muhabbet ve saka gibi kuş türlerinin bulunduğu kuş alanı eklendi. Kelebek Park’a gelen turistler aynı zamanda papağan ile hatıra fotoğrafı çektirip, kuş cıvıltıları arasında botanik bahçe gezintisi yapabiliyor. Öğrenciler de gruplar halinde geldikleri parkta kelebekler hakkında bilgi alıyor, papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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