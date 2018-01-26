Yıllarca Müslüman bir cemaat olduğunu iddia eden insanlar, bir anda kendilerini deşifre ettiler ve kendilerine ait A9 adlı bir televizyon kanalında her gece şov yapmaya başladılar.

Şov da ne şov! Bunların arasına katılan ve ilk zamanlar başını kapatan genç kızların, birden bire, saçlarını başlarını hatta bacaklarını, göbeklerini, hemen her yerlerini açtıklarını televizyonları kanalıyla öğrenmiş olduk.

STAR TV de çalışırken kendi aralarında alem yaptıkları, alkol aldıkları ve İslam’ın hemen hemen hiçbir kuralını uygulamadıkları söylenirdi. O zaman aklıma şu soru gelirdi, “peki niye bunlar İslam’ı her sözlerine alet ediyorlar” diye.

Çünkü dillerinden İslami koşullar, din iman kelimeleri düşmeyen insanların birden bire neredeyse kimin eli kimin cebinde olduğu belirsiz bir yaşam sürdüklerini gördük. Kızların, sanki bir haremin içinde, padişahları da yaranma çabasında yarışan halleri insana pek bir garip geliyor. Üstelik hepsinin de aynı tornadan çıkmış gibi bir model olması herkesi şaşırtıyor.

Nedense hepsinin suratı aynı şişme bebeklere benzetilmiş. Bununda bir anlamı vardır (!) diye düşünüyor insan.

Adnan hoca dedikleri Adnan Oktar’ın önünde eğilip, adamı tahrik etmeye çalışan genç kızların hali içler acısı. Bu yazdıklarımı tesettürlü bir kadın yazar yazsaydı İslami amaçlı eleştirdiğini düşünebilirdi insanlar.

Ama benin gibi tesettür ile ilgisi olmayan dini sadece içinde yaşayan ve hiçbir şeye alet etmeyen birisi yazdığı zaman biraz durup düşünmek gerekir. Kadınlık onuru zaten böyle bir şey izin vermez.

Hangi günde yaşıyoruz bir adamın önünde eğilerek şişirilmiş gözünü tuzaklarını tepsi içinde sunmak bana iğrenç geliyor. Hepsinin adı da zaten kedicik. İslam’ın neresinde var bu, erkeği memnun etmek için kadının giydiği şekiller?

Son birkaç yıldır televizyonda, BBG evi gibi gözetliyor insanlar bunları. Hayır, RTÜK ne yapıyor çok merak ediyorum. Bir ceza kesiyor mu aileye ve ahlaka aykırı buluyor mu bilmiyorum. Ama aklı başında pek çok ailenin bırakın kızlarını, iş adamı olan oğulları orada oturmuş, şizofrenik bir vakayı seyrediyorlar.

Avusturya’da yaşayan bir baba kızlarını bu televizyon programında görerek paniğe kapılıyor. Adnan hoca ve camiası da adamı PKK’ cılıkla suçluyor. Babanın konuşmalarını dinledim gayet aklı başında ve kızları hakkında endişe duymakta çok haklı.

Anlamadığım burada annenin ne amaçla kızlarını Adnan hocaya yaklaştırdığı. Benim bir kızım veya oğlum asla bu adamın yanına yaklaşamaz izin vermem. Deli gibi, her gece göbek atıp da eğlenen, hiçbir amaca hizmet etmeyen, abuk sabuk insanların yanında, evladımın ne işi var derim.

Ama bu anne kızlarını bizzat kendisi oraya götürüyor. Babanın iddiası bu yönde zaten, annenin bir Adnan hoca sempatizanı olduğu. Bulurum da annedeki velayet ne hizmet ediyor? Çocuklarının çıkarına mı? Avusturya devleti velayeti annelerine vermiş. Eşimde akıllı bir savcı da çıkıp geçici velayeti babaya verdirtmiş; ben de bravo diyorum, velayetin annelere verilmesi gerektiğini savunan birisi olarak üstelik annenin amacı evlatlarının korumaktır, pazarlamak değil.

Yazdıklarım kiminizi muhafazakar bir yazı gibi gelecektir eminim, ama bir anneyim ve yıllarca evlatlarını adı hoca olanlara kaptıran aileler tanıdım ne kadar acı çektiklerini gördüm.

O yüzden kesinlikle bu gruba karşı bir sempati duymuyorum. Yaptıklarınızı hiç doğru bulmuyorum ve dinle bağdaştırmıyorum. Orasını burasını açmış kedicikler beş vakit namaz kılıyormuş. Tamam, başlarını kapatmasınlar ama neredeyse çırılçıplak da ibadet yapılmaz ki.

Üstelik her akşam ekranda bu şekilde boy gösterilmez. Bugüne kadar neden bu insanlar hakkında hiçbir yapıp işlem yapılmadığını çözmüş değilim. Hayır hiç mi RTÜK’e denk gelmediler?

Bilmediğimiz bir şeyler mi var acaba? Bunca yıldır hiçbir şey yapılmadığına göre. Bilemediğimiz bir şekilde gerçekten İslam’ı hizmet ediyor bunlar? Bir bilen varsa çıksın açıklasın gerçekten anlamak istiyorum. Ama bana göre bu işin suyu çıktı. Kaldı ki adamın akıllara ziyan “kedicikleriyle programı” tamamıyla, çoluk çocuğa kötü örnek.