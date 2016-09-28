Kedi yavrularına hayvanseverler sahip çıktı

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Bodrum’daki bir çöplük kenarında kutu içinde bulunan 3 günlük 7 kedi yavrusu, hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Bodrum’daki hayvanseverler, bir çöplük alanına konulmuş karton kutu içinde, 7 minik kedi yavrusunu açlıktan ölmek üzereyken buldu. Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürülen yavrular, tedaviye alındı. Veterinerler Ayşe Elvan Canbakan ile Buse Esra Erkuşöz, kedileri kontrol etti. Yavrulardan birinin ayağının kangren olduğu tespit edildi. Bu nedenle kangren olan sağ arka ayağı kesildi. Bu minik kediyi, Milas’ın Kuzyaka Mahallesi’nde oturan evli ve 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Tülay Yıldırım sahiplendi. Almanya’dan iki yıl önce Milas’a yerleşen aile danışmanı Yıldırım, “12 köpeğim bir de kör kedim vardı. Şimdi bir de topal kedim oldu. Adını o nedenle Tripot koydum. Tripot’un yaşama tutunması için ona bebeğim gibi bakıyorum” dedi.

CONİ’Yİ ÖLDÜRDÜLER

Gürece Mahallesi’nde Zeynep Sarı’ya ait Husky kırması 3 yaşındaki ‘Coni’ isimli erkek köpek, kimin ateşlediği belirsiz av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurularak öldürüldü. Hayvanlara yapılan zehirli kıyma ve av tüfekli saldırıların sürdüğünü, buna karşılık suçluların bulunamadığını belirten Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, şöyle dedi:

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