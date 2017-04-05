Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için operasyon yapıldı. Daldan dala geçen kedi gözden kaybolunca 3 saatlik çalışma sonuçsuz kaldı.

Koçarlı’daki Koçarlı Anadolu Lisesi bahçesinde yer alan çam ağaçlarına çıkan kedi, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kaldı. Kediyi fark eden öğrenciler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Okula gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ancak itfaiye aracının merdiveni yetersiz kaldı. Bu kez devreye AKUT ekipleri girdi. Akut ekipleri ağaca tırmanırken, daldan dala atlayarak zor anlar yaşattı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma yapan ekipler, daldan dala geçen kedinin izini kaybetti. Öğrenciler ise o anları meraklı gözlerle izledi.

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