Keçiörenli emekliler sağlıklı yaşam yürüyüşünde

Düzenlediği etkinliklerle emekli üyelerinin sosyal hayatına zenginlik katan Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu, üyelerini Kızılcahamam Milli Park’ta doğa yürüyüşüne çıkardı.

Sağlıklı yaşam için spor faaliyetlerine önem veren Emekliler Platformu, üyelerine sunduğu sosyal ve sportif faaliyetler ile her geçen gün emekliler arasında daha da büyük ilgi görüyor. “Sağlıklı Yaşam İçin Doğayla Buluşuyoruz” parolası ile Kızılcahamam Milli Park’ta düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan emekliler, temiz havada spor yapma imkanını yakaladılar.

Keçiören Belediyesi olarak yediden yetmişe her kesime hizmet götürmeyi ilke edindiklerin belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Emeklilerimizin sosyal yaşama daha sağlıklı ve aktif katılabilmeleri için bu tür programlar düzenliyoruz. Güngörmüş büyüklerimize yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

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Emekliler Platformu üyeleri, bu tür faaliyetlerin emekliler arasında kaynaşmayı sağladığına ve dostluğu geliştirdiğine dikkat çekerek, Başkan Mustafa Ak’a teşekkür ettiler.

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