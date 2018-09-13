Keçiörenli bisikleti çok sevdi

Keçiören Belediyesi’nin, ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisinde gerçekleştirdiği Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden Projesi yoğun ilgi görüyor.

Yaz döneminin başlamasıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisinde ücretsiz kullanıma sunulan bisikletler sayesinde 4,5 ayda 30.000 kişi fiziksel aktiviteyi doğaya taşıdı.

“Sağlık için Harekete Et” kampanyası kapsamında fiziksel aktivitelerin artırılması için Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan toplam 125 bisikletin vatandaşın kullanımına sunulmasının ardından 7’den 70’e herkes soluğu Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde aldı. Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’de nüfus cüzdanı karşılığında isteğe bağlı yaklaşık 2 saat bisiklet sürüyorlar. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde 3.200 metrelik bisiklet yolunda günde hafta içi 200, hafta sonu ise 300 kişi pedal çeviriyor.

Çevreci bir belediye olduklarının da altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye… Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor. Biz de bisiklet yollarının artmasını destekleyen ve bisikleti hobi aracı olmaktan çıkartmak isteyen bir belediyeyiz. Ulaşımda da bisikletin kullanılmasını arzu ediyoruz. Yolların bisiklet sürmeye uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmaları destekliyoruz.” diye konuştu.