Keçiören Belediyesi, Motorize Zabıta Ekiplerinin sayısını artırarak hizmet standartlarını daha hızlı, daha etkin ve daha donanımlı hale getirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan belediye suçlarına anında müdahale ederek mağdur durumdaki vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla kurulan motorize ekipler, Keçiören sokaklarında görev yapmaya başladı.

Keçiören Belediyesi’nin hizmet ağını genişletmek, ilçe halkının sorunlarını yerinde inceleyerek en kısa zamanda çözmek ve Keçiörenli’nin çok daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla kurduğu ve Keçiören’in Şahinleri olarak da bilinen Motorize Zabıta Ekiplerinin sayısı; yeni alınan 3 adet motosiklet ile 6’dan 9’a çıkarıldı. “Şahinler” yaz mevsimi boyunca Keçiören sokaklarında görev yapacak.

Motorize ekiplerle daha da güçlü hale geldiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Zabıta Teşkilatımız vatandaşımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve refahı için 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Şimdi motorize ekibimizi genişleterek hizmette çok daha hızlı hale geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ak ayrıca şahinlerin üniformalarını yenilediklerini de sözlerine ekledi.