Ankara’nın kültür başkenti olma iddiasını sürdüren Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği kültürel etkinlikler, geniş bir yelpazede vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi sanatsal ve kültürel etkinliklerle sadece Keçiören’e değil Ankara geneline ulaşmayı sürdürürken, kurs ve kültür merkezleriyle de gözde olan Belediyenin kültürel etkinliklerindeki çeşitlilik de büyük beğeni topluyor. 2017 yılında 5 tiyatro oyunu 360 seansla yaklaşık 100 bin tiyatro severe ulaşılırken, kültür merkezlerinde düzenlenen 1.203 programla da 577 bin kişiye ulaşıldı. En fazla programa ise Yunus Emre Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı, 764 program 285 bin izleyiciyi buluşturdu.

Sergiler, yarışmalar, konserler, festivaller, açılışlar ve önemli gün etkinliklerine katılanların sayısı ise 1 milyonu aştı.

Keçiören’deki kültürel etkinliklerin çeşitliliğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; “Keçiörenli’nin sanata ve kültüre olan ilgisi bizleri memnun ediyor, sadece Keçiören’e değil Ankara’ya hitap eden etkinliklerimizle hem değerlerimizi yaşatıyor, hem eğlence ile bilgiyi bir araya getiriyoruz. Bazen de nostaljik gelenekleri tekrar yaşatıyoruz. Geçtiğimiz yaz açık hava sinema akşamları düzenleyerek bir yaz geleneğini tekrar hatırlattık. Keçiören 2018’de de kültürel etkinliklerde tüm vatandaşlarımızın buluşma adresi olacak.” dedi.