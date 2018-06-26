Yaz boyunca Keçiören Belediyesi’nin Baypas ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlemeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla havaların ısınmasıyla başladıkları temizliği yaz boyunca da sürdürerek ilçeyi hijyenik hale getiriyor. Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 saat görev başında olan Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizliyor. Böylece sıcak havanın etkisiyle çöp noktalarında oluşan kötü kokuların hem de sızıntıların önüne geçiliyor.

Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz ve ‘Evimiz Keçiören’ diyoruz. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” mesajını verdi.