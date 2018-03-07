Keçiören Belediyesi, yaptığı hizmet ve yatırımlarla prestijini katlarken, yaşam alanı olarak da beğeni kazanmaya devam ediyor.

Keçiören’de yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından “Keçiören’i Seviyorum Çünkü” başlığı altında Keçiören’i neden tercih ettiklerini anlattılar. Kısa süre içerisinde başlığa binlerce Keçiörenli yorum yağdırırken, Keçiören’in tesisleri, kültürel etkinlik çeşitliliği, donanımlı parkları, huzur ve güven ortamı, milli ve manevi değerlere bağlılığı, güçlü komşuluk ilişkileri, mahalle kültürü gibi özellikleri ön plana çıktı. Özellikle son zamanlarda birçok insanın uğrak yeri olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi de Keçiören’in sevilme nedenlerinden biri oldu. Doğaya dönüş projesi tema vadi, içerisindeki spor ve oturma alanlarının yanı sıra tarihi konsepti ve mini hayvanat bahçesi ile de beğeni topluyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci ilçesi Keçiören 917 bin nüfusuyla yaşam ve yatırım alanı olarak giderek tercih edilirken, özellikle İç Anadolu’dan da yoğun göç alıyor. Keçiören’i sevme nedenlerini anlatan Keçiörenli’lerin twitter paylaşımlarının bir kısmı ise panolaştırılarak Belediye Hizmet Binasına asıldı.

Keçiörenli’nin yaşadığı yerle kurduğu gönül bağından memnun olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Biz evimiz Keçiören diyerek burada insanların huzurla, güvenle yaşadığını, mahallesiyle aidiyet bağı kurduğunu, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşattığını da vurguluyoruz. Vatandaşımız burada ailesiyle, sevdikleriyle yaşamaktan memnun… Artan konut satışları, nüfus artışı ve Ovakent gibi yeni yerleşim yerlerinin doğması da bunun en net kanıtı… Keçiörenli mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz.” diye konuştu.​