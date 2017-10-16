1-0’lık avantajı koruyamayan Başkent ekibi, Menemen’e puan kaptırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta, sezona şampiyonluk parolası ile başlayan lider Keçiörengücü, en yakın takipçisi Menemen Belediyespor karşısında 1-0 önde önde götürdüğü karşılaşmada skor avantajını koruyamadı ve maçın bitmesine saniyeler kala yediği şanssız bir golle çok önemli 2 puan yitirdi: 1-1

Karşılaşmanın başlarında denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen ve karşılıklı ataklarla süren mücadelenin ilerleyen dakikalarında eflatun-beyazlılarağırlığını ve üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Nitekim bu baskılı oyun, devrenin son dakikasında Ayhan’ın ayağından golü getirdi.

Maçın ikinci yarısında tempoyu düşüren Keçiörengücü, atağa çıkarken ve hücum dönüşü yapılan top kayıpları nedeniyle rakibine çok fırsat yarattı. Ancak Menemen ekibi bu pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın bu sonuçla bitmesi beklenirken, skoru koruma telaşına kapılan Keçiörengücü savunmasının büyük hatası sonucu rakip takımın beraberlik golü geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Aktepe Stadı

HAKEMLER: Alper çetin (**), Oğuz Kağan Çalışır (**), Habip Tiryaki (**)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (**), Efe Can (**) [Uğur (?), dk 86], Berat (**) [Abdurrahman (?), dk 80], Ayhan (***), Ahmet (**), İlyas Kubilay (***), Burak (**), Tarık (**), Hüseyin (*) [Fatih (*), dk 68), Rıdvan (*), Okan (*)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (**), Veli (**), Gökhan (**), Taşkın (**), Mustafa (**), Samet (*) [Tayfun (*), dk 66], Yasin (*) [Cihan (?), dk 82], Murat (**), Semih (***), Hakkı (*) [Kerem (**), dk 46], Samed Ali (***)

SARI KARTLAR: Burak, Ayhan, Fatih (Yedek kulübesinde), Ayhan (Keçiörengücü), Semih, Taşkın, Murat, Tayfun, Gökhan (Menemen Belediyespor)

GOLLER: Ayhan (dk 45) Keçiörengücü, Samed Ali (dk 90) Menemen Belediyespor