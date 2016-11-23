Keçiören’deki Lisede 15 Temmuz Köşesi açıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşanan kahramanlıkları unutturmamak amacıyla Keçiören Anadolu Lisesi’nde 15 Temmuz Milli İrade Köşesi açıldı.

Köşenin açılışı nedeniyle düzenlenen 15 Temmuz Milli İradeye Saygı ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve Keçiören Müftüsü İhsan İlhan da katıldı.

İhsan İlhan’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Mustafa Ak, 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı milletin bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, “O gece milli şuur ortaya çıktı. Milletimiz özgür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanına ve Meclisine sahip çıktı. Vatan, millet, bayrak sevgisi, yüreğinde Allah sevgisi olan halkımız ellerinde sadece Türk Bayrağı ile F-16’lara, helikopterlere, tanklara ‘dur” diyerek tıpkı Çanakkale’deki gibi kahramanlık destanı yazdı” dedi.

MİLLETİMİZİN İMANI KARŞISINDA BAŞARILI OLAMADILAR

15 Temmuz’un Cumhuriyet tarihimizde on beş kez gerçekleştirilen darbelerden birisi olduğunu söyleyen Başkan Ak, “Bunlar silahla, sanal ve sivil darbeler olarak gerçekleşti.

Silahlı Kuvvetlerimize yuvalanmış olan FETÖ’cü teröristler, bu kadar güçlü silahlarına rağmen milletimizin imanı karşısında başarılı olamadılar. Dış kaynaklı destekçileri o gecenin sabahında ülkemizi bölünmüş ve istila edilmiş olarak görmek istiyorlardı.

Ama milletimiz kendisine kurulan tuzağı bozdu. Kurtuluş Savaşı’nı yedi düvele karşı kazandık. O gece de üç-beş çapulcuyla savaşmadık, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yedi düvele karşı savaştık” diye konuştu.

Mustafa Ak, 15 Temmuz gecesi Keçiörenliler olarak meydanlarda toplandıklarını ve hain darbecilerin ele geçirmek istedikleri her yere gittiklerini anlatarak “Genelkurmay’da, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde, Külliye’de, Gölbaşı’nda, Akıncılar Üssü’nde şehitlerimiz var. Halkımız Cumhurbaşkanımızın davetini duyar duymaz meydanlara çıktı.

Oysa ki FETÖ’cüler televizyonda yayınlattıkları korsan bildiriyle sokağa çıkma yasağı ilan etmişlerdi. 12 Eylül’de kimse sokağa çıkmamıştı, çünkü kimse bu yapılan kanun dışıdır, direnin dememişti, şapkalarını alıp gitmişlerdi. 15 Temmuz gecesi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ‘direneceğiz’ deyince halkımız direndi. Milletimiz tıpkı Çanakkale Savaşı’ndaki gibi ateşlerin üzerine koştu” dedi.

BU MİLLET ESARETİ KABUL ETMEZ

15 Temmuz’da ülkeyi gençlere gönül rahatlığıyla emanet edebileceklerini daha iyi anladıklarını vurgulayan Başkan Ak, “17 yaşında şehit olan Uhud Kadir Işık’ımız var.

Babasıyla gidiyor ve sağlık lisesi mezunuyum, yardımım dokunur diyor. Birçok yaralının tedavisini yapıyor. Bir bomba patlıyor, geri dönüyor, yardım etmek isterken şehit oluyor.

Bizler de Keçiörenliler olarak olaylar bitene kadar dönmedik. Bu millet esareti kabul etmeyen bir millettir” mesajını verdi. Ayhan Işık ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dönemine kadar her darbede görevini bırakıp giden siyasetçilerin olduğuna dikkat çekerek, “O gece Cumhurbaşkanımız milletimize çağrıda bulundu, milletimiz sokağa çıktı. Tarihe baktığımızda devletlerin gidişatını değiştiren olaylar vardır. Bunlardan birisi de 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

MİLLETİ AYAKTA TUTAN BAĞIMSIZLIK ŞUURUDUR

15 Temmuz gecesinde kuzeni Selim Cansız’ı şehit veren ve kendisi de yaralanarak gazi olan Abdullah Cansız da, “Türk Milleti tarih boyunca büyük olaylara şahitlik etti. Bir millet hürriyet ve bağımsızlık şuuruyla ayakta kalır.

15 Temmuz’da 17 yaşından 60 yaşına kadar bütün milletimiz bu şuura sahip olduğunu gösterdi” dedi. Konuşmaların ardından Mustafa Ak, gazi Cansız’a sarılıp öperek gazilik beratını verdi. Program Muhammed Hakan Doğru adlı öğrencinin 15 Temmuz’un önde gelen kahramanları arasında yer alan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir için yazdığı “Ömerim” şiirini, Yasemin Kara adlı öğrencinin ise kendi yazdığı “Vatan Evlatları” adlı mektubu okumasıyla devam etti.

Törenin sonunda Başkan Mustafa Ak’ın, Keçiörenliler ile birlikte darbe girişimi gecesinde neler yaptıklarını ve neler yaşadıklarını anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Köşesi’nin açılışı şehitler için edilen dualarla yapıldı. Köşede 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve darbe girişimi gecesine ait gazete haberleri bulunuyor. Ayrıca darbe girişimine karşı direnen vatandaşların fotoğrafları da sergileniyor.

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