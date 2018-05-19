Sınırları aşan kardeşlik ruhuyla dünya ülkelerini ağırlamaya devam eden Keçiören Belediyesi, 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin üçüncü gecesinde Kırgızistan’ı konuk etti.

Kalaba Kent Meydanında renkli görüntülerin yaşandığı Kırgız gecesine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultan Cumagulov, Karakol Şehri Belediye Başkanı Daniiar Arpachiev, Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Çankırılılar Federasyonu Dernek Başkanı Adem Can, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

OĞUZ KAAN’IN EVLATLARI KEÇİÖREN’DE

Yağmura rağmen yoğun ilginin olduğu gecede bir konuşma yapan Başkan Mustafa Ak, “Çin Seddinin sınırlarında, gönül coğrafyamızın en ucundaki Kırgızistan’a konuğuz ayrıca Orta Anadolu’nun göbeğindeki Çankırı’ya da konuğuz, tabi ki onlar da bize konuk… Sınırları aşan kardeşlik budur. Aynı dine inanan Oğuz Kaan’ın evlatları ile Ramazan’da paylaşma duygularımızı pekiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultan Cumagulov Türkiye’ye Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından geldiğini ifade ederek, “16 yıl önce resmi bir heyetle gelmiştim. Tabi Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’nin yeri bizim için ayrı… Kardeş Türkiye bize ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim alanında destek oldu, müteşekkiriz. Eğitim, askeri, tıp, ekonomik alanda Avrupa ile yarışıyorsunuz.” diye konuştu. Cumagulov, Kırgızistan’ın ekonomik krizi yeni atlattığını belirterek “İnşallah 5- 10 sene içinde sıçrama yapıp Orta Asya’nın en güçlü devletlerinden biri olacağız.” sözleriyle de temennisini dile getirdi.

Türkiye’ye geleli 1 ay olduğunu söyleyen Cumagulov, Türkçe’yi rahatlıkla anlamasını da köklerin ortak olmasına bağladı.

3. KEZ KONUK OLDULAR

Uluslararası Ramazan Etkinliklerine 3. kez konuk olduklarını ifade eden Karakol Şehri Belediye Başkanı Daniiar Arpachiev de, “İki ülkenin Cumhurbaşkanlarına ve Başkan Ak’a çok teşekkür ediyorum, bizleri misafir ettiği için… 2016’da imzaladığımız protokol sonrası iki ülke ilişkilerine güçlü katkılar sunmaya çalıştık, doğu halklarının bayramı Nevruz’da da Keçiören’den gelen heyeti ülkemizde misafir ederek ilişkilerimizi pekiştirdik.” dedi.

Protokolün hediyeleşmesi esnasındaki en renkli kare ise Çankırılılar Federasyonu Dernek Başkanı Adem Can’ın Çankırı yöresel kıyafetlerini Kırgızlı protokole giydirmesi oldu. Birlik ve beraberlik sembolü Manas Destanı ile başlayan gecede, Kırgız halk danslarından esintiler sunuldu. “Çile Bülbülüm Çile” şarkısını Türkçe seslendiren Kırgızlı sanatçı ise büyük alkış aldı.

Gecede ayrıca protokol tarafından kültür, tarih ve sanatla ilgili örnekler sunulan Kırgızistan ve Çankırı Kültür Evlerinin açılışı yapıldı.​