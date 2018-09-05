Keçiören’de örnek alınacak muhtarlık

Ankara Keçiören 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı, ihtiyacı olan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. 17 Eylül günü başlayacak yeni eğitim- öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrenciler muhtarlık aracılığıyla eksiklerini tamamlayabilecek.

19 Mayıs Mahalle Muhtarı Ali Gölpunar

Yeni eğitim-öğretim yılı öğrencilerine merhaba diyor. 17 Eylül’de kapılarını açacak okullar uzun bir tatil döneminden sonra öğrencileriyle buluşacak. Yeni eğitim öğretim yılı okula yeni başlayanlarda heyecan, sınavlara hazırlanan öğrenciler için de stres dolu bir yıl olacak. Keçiören’de öğrenciler muhtarlık aracılığıyla okul eksiklerini tamamlayacak.

ENFLASYON EĞİTİM SEKTÖRÜNÜ DE VURDU

Tüm bu tempo her yıl gözlemlenen, olağan enstantaneler. Ancak enflasyonun ve döviz kurunun artması her alanda olduğu gibi eğitim sektörünü de vurdu. Eğitim-İş Sendikası’nın yaptığı araştırmaya göre harcamalar tüm eğitim kademelerinde yüzde 29.65 oranında arttı.

İlkokula başlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamı, en düşük memur maaşının ise yüzde 57.20’si harcanacak. Hesaplamalara göre okul öncesi bir çocuk için giderler yüzde 35 artarak bin 52 TL’ye, ilkokul başlangıç için harcamalar yüzde 27 artarak bin 624 TL’ye ulaştı. Masraflar ortaokula gidecekler için yüzde 34 artarak bin 700 TL’ye, liseye giren bir öğrenci için ise yüzde 22 artışla bin 829 TL’ye çıktı.

Ankara’nın Keçiören İlçesi’ndeki 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı artan eğitim masraflarına karşı ihtiyacı olan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

“Dayanışma ezilenlerin inceliğidir” diyen Muhtar Ali Gölpunar, “Haydi dayanışmaya, paylaşmaya, umudumuzu büyütmeye’ diyoruz. Yeni eğitim döneminde okul kıyafet ayakkabı çanta defter kalem vs. ihtiyacını karşılayamayan minik kardeşlerimizle dayanışma köprüsü kurmaya” diyerek ihtiyacı olan öğrenciler için yardım çağrısında bulundu.



KRİZ EMEKÇİLERİ ZORLUYOR



Türkiye’de ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Gölpunar, “Kriz bugün iktidarın ‘ekonomik savaş’ manipülasyonunun gölgesinde kalmış olsa da gündelik yaşama zamlar, hayat pahalılığı olarak yansımaya başladı. Okulların açılışı ile birlikte eğitim masraflarının katlandığı, emekçi ailelerin çocuklarının okul ihtiyaçlarına karşılamakta daha fazla zorlandığı bir gerçeklikle yüz yüzeyiz.

19 Mayıs Mahalle Muhtarı Ali Gölpunar çocuklarla birlikte

Krizin yükünün emekçilerden çıkarılmasına, çocuklarımızın geleceğinden tasarruf edilmesine itiraz ederken aynı zamanda bunun karşısında kendi yapabileceklerimizi de yapmaya başlamamız gerekir ki bu da halk dayanışmasının örgütlenmesidir” diye konuştu.



HER ÇOCUK KALİTELİ EĞİTİMİ HAK EDİYOR

“Barışa, kardeşliğe, özgürlüğe, dayanışmaya köprü olmaya, bilimse, laik eğitim mücadelemizde kurduğumuz dayanışma köprüsüne bir çivi de sizden olsun” diye ekleyen Gölpunar, “Her çocuk kaliteli bir eğitimi hak ediyor. En azından okula yepyeni kıyafetleri, çantası, suluğu, beslenme çantası, renk renk boyaları, bütün okul malzemeleri tam olarak gitmeyi hak ediyor. Ailelerin üzerine dağ gibi binen bu yükü bir nebze de olda hafifletmek herkesi bir çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyoruz” ifadelerinin kullandı.



İLETİŞİM ADRESİ

Yardım için para alınmıyor. Eğer para yardımında bulunmak isteyenler varsa muhtarlığa gelen ihtiyaç listesine göre o ihtiyacı almaya yönlendiriliyor. Ya da direkt okul ihtiyaçlarına yönelik malzemeler getirilebiliyor. Yardım etmek isteyenler Muhtar Ali Gölpunar’a 0535- 474- 72- 64 numaralı hattan ya da Gün Sazak Caddesi No:38’deki muhtarlık adresinden ulaşabilir.