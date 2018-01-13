Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2,2 metrekareden 6,81 metrekareye çıkaran Keçiören Belediyesi, mesire alanlarının sayısını artırarak insanı doğaya yakınlaştırmaya devam ediyor.

Bağlum’a kazandırılan 50 bin metrekarelik Şehit Polis Yakup Çapat Mesire Alanı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılan mesire alanı içerisine 30 kameriye, 30 piknik masası, 30 barbekü konulurken, 420 metre koşu yolu da sabah sporu doğanın içinde yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. Ayrıca içerisindeki fitness ve iki çocuk oyun seti her yaştan insanın temiz havada keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Bağlum’daki gelişmelere dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; “Keçiören’in her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çıktığımız yolda Bağlum da giderek gelişiyor ve yeni yatırımlarla güçleniyor. Özellikle yeşil alanlarını artırma hususunda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bağlum Mesire Alanı haricinde Şehit Polis Yakup Çapat Mesire Alanımıza da kamelya, piknik alanları, çocuk oyun setleri kurduk. Vatandaşlarımız hem pikniklerini hem de sporlarını rahatça yapabiliyorlar.”