Keçiören’de Hz.Mevlana’yı Anma Konseri düzenlendi

Keçiören Belediyesi, Hz.Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle yaptığı etkinliklere bir yenisini ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Keçiören’de “Mevlana’yı Anma Konseri” verdi.

Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Solistler Hasan Öztürk, Turgay Coşkun ve Pelin Çetin’in de sahne aldığı konserde koro, birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuarı ile gönülleri fethetti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mevlana’nın sadece Türkiye’de değil, dünyadaki tüm Müslümanlar tarafından tanındığına dikkat çekerek, “Tevhit anlayışıyla İslam’ı kavrayan Mevlana, gerçek bir Müslüman ve Peygamber aşığıdır. Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosu sanatçılarına verdikleri bu güzel konser için teşekkür ediyorum” dedi.

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